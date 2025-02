Una cantante de La Arena, último fichaje de Tu cara me suena

La comarca avilesina, y más concretamente La Arena, estarán representadas en la próxima edición de Tu Cara Me Suena. Y es que una cantante de La Arena ha sido confirmada como una de las primeras concursantes del talent show que se emitirá próximamente en Antena 3.

Estamos hablando de Yenesi, cantante, pero también influencer y presentadora, que compartirá escenario nada más y nada menos que con Ana Guerra y Bertín Osborne, que son los otros dos concursantes confirmados.

Pero, quién es Yenesi. Pues además de cantante es influencer y presentadora con una carrera meteórica desde que partió hace menos de tres años a Madrid. Está al frente de "Las Moderadoras" de Prime Video, donde comparte protagonismo con Esty Quesada, más conocida como "Soy una pringada". También destaca como actriz, de hecho, forma parte del elenco de "Mariliendre", la serie producida por Los Javis que estrenará próximamente Antena 3.

Tal y como contó hace un año en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, "soy un poco una artista multiservicios, que voy un poco a todo". Sin embargo, destacó por su faceta como cantante, algo que demostrará en Tu cara me suena.

Historia de Antena 3

Tu Cara Me Suena es uno de los programas más importantes de la historia reciente de Antena 3. Y no sólo por sus datos de audiencia que lograron pasar a un segundo plano formatos tan conocidos como el extinto Deluxe de Telecinco. También por su dimensión internacional. Desde la propia Antena 3 aseguraron en varias ocasiones que Tu Cara Me Suena se emite actualmente en 30 países. En todos ellos tiene la misma mecánica porque de hecho ha sido la productora española la que ha conseguido vender el formato.