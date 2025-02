Esta es la fecha de apertura para el parking del Niemeyer (por el que el Principado pagó 3,2 millones)

El gobierno avilesino confía en completar en los próximos meses toda la tramitación administrativa previa a la puesta en uso público del parking del Centro Niemeyer. El equipamiento fue adquirido a finales de año por el Principado a la entidad pública Sepides por un importe de 3.248.400 euros, y con el ánimo de unificar así la gestión de todo el complejo cultural. Ahora, la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, confía en "tenerlo en marcha para verano".

La compra del estacionamiento, que cuenta con una superficie de 7.844 metros cuadrados, permite disponer del control de todo el complejo, dado que el Niemeyer ya es de titularidad autonómica. De esta forma, se prestará servicio tanto a la ciudad como al complejo cultural, "mejorando su capacidad de atención tanto a los avilesinos como a las personas que vengan a disfrutar de los espectáculos, de las exposiciones o simplemente a pasear o disfrutar de la vista del Centro", defiende el gobierno avilesino.

La operación, con una importante contestación desde las filas del PP que no veían beneficio en esta compra, podrá verse completada con la apertura al público de este equipamiento para el inicio de la próxima temporada estival.

El Centro Niemeyer cerró sus puertas durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos en el Gobierno asturiano después de que el entonces jefe del Ejecutivo regional no renovara la cesión de los derechos de uso a la Fundación Niemeyer y obligara a reabrir después como Centro Internacional Avilés bajo el control de unos estatutos prácticamente impuestos por el gobierno del propio Álvarez-Cascos. De aquella etapa, recuerda la regidora avilesina, "fue el período de mayor maltrato hacia esta ciudad. Álvarez-Cascos entró como elefante en cacharrería a destruir lo que se había hecho", rememora.

El presente del Niemeyer, abundó Monteserín, se anuncia mucho más favorable respecto a aquella etapa oscura del año 2011. "Ahora mismo el Niemeyer está en una situación de estabilidad y tiene una serie de éxitos, porque con muy pocos recursos ha conseguido conectar con el público y lo que programa por sí mismo ha llenado".

Ante el reciente proceso de fiscalización iniciado por la Consejería de Cultura en entidades del sector público como la Orquesta Sinfónica del Principado o Laboral Centro de Arte, Mariví Monteserín no teme una posible auditoría o revisión a la gestión del Niemeyer. "No nos daría miedo porque la experiencia del Niemeyer, incluido su trauma, ha hecho que seamos especialmente escrupulosos a la hora de invertir el dinero público". La regidora apoya sus palabras en el gran número de exposiciones organizadas en esta etapa, "algunas más arriesgadas y otras de ámbitos menos llamativos, pero que son muy interesantes también". Entonces, prosigue la Alcaldesa de Avilés, "el nivel de atractivo del centro no puede ser medible con el nivel de público, porque la calidad de las exposiciones o de la programación ha de tener también un interés". Y concluye diciendo que, con la capacidad económica actual del complejo cultural de la ría "se está haciendo un buen trabajo, aunque no hay que conformarse nunca. Y ese trabajo se está haciendo teniendo en cuenta todas las cuestiones que tienen que ver con la contratación, la transparencia… y con una actividad muy creciente y demandada como son los congresos". En este sentido, dice Monteserín, se ha convertido en un espacio atractivo "para la comarca y para la región".