Pedro Partal, guía y rescatador del GREIM: "La base fundamental del montañero es la autosuficiencia"

Pedro Partal , guía de montaña y rescatador del GREIM (Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña) con más de 30 años de experiencia, participó ayer en la penúltima conferencia enmarcada en las Jornadas de montaña de Avilés. Partal, que ha pasado durante su carrera profesional por Picos de Europa, Pirineos, Sierra Nevada y, en su última etapa, Gredos, utilizó sobre todo una palabra durante su ponencia: "Seguridad".

-¿Qué le llevó hace treinta años a los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil?

-En los años ochenta vi en televisión el rescate de un montañero en Picos de Europa. Me llamó mucho la atención que unas personas fueran capaces de ir a por otras adentrándose en un medio tan inhóspito.

-¿Y dónde nace la pasión montañera?

-Siempre, desde pequeño, hice mucho deporte. Siempre corrí mucho, lo que antes se llamaban carreras de campo a través, que ahora son de montaña. La montaña reúne, para mí, paisaje, actividades muy interesantes y esfuerzo físico.

-¿Cuál fue su primer rescate?

-Fue en Picos de Europa, cuando estaba en el GREIM de Potes. Pero no recuerdo cuál fue, tal vez alguna búsqueda. Sí recuerdo bien la primera persona fallecida, y recuerdo que me causó impresión, me dio muchísima pena. Todo el tiempo, hasta llegar a donde estaba el cuerpo, pensaba cómo me iba a comportar, qué iba a hacer... Porque para eso no te prepara nadie.

-¿Y su última intervención?

-Hace unos pocos meses. Una búsqueda en un pantano.

-En estas algo más de tres décadas en el GREIM, ¿cómo ha cambiado el perfil del montañero?

-El montañero actual es muy tecnológico, tiene mucha información, y el material también ha mejorado mucho. Antes la montaña se relacionaba más con una mochila y unas botas duras, pero ahora ha cambiado incluso la capacidad para hacer actividades. Lo que antes se hacía en un fin de semana ahora se hace en una jornada. Hay más preparación y también menos nevadas, que no son las de antes.

-¿Con qué cumbre se queda?

-¡Clarísimo! El Urriello es la montaña de las montañas porque se escala para subir a ella por donde quieras para ir a la cumbre. Es una montaña muy montañera.

-¿Hay montaña peligrosa o montañero imprudente?

-Me gusta decir que no hay montaña pequeña.

-Hay montañas en las que hay que entender cuáles son los peligros objetivos y tener conocimientos técnicos, y otras que no son de esa categoría, pero el hecho de que suban muchos montañeros puede generar problemas. Ubiña, por ejemplo, es un paseo en verano, pero en invierno es alta montaña y altamente peligrosa. Es decir, una misma montaña puede cambiar según distintos factores.¿Qué opina del turismo de montaña?

-En la mochila se ve ya la diferencia entre el montañero y el turista, y también en el bagaje que cada uno lleva detrás. No es lo mismo el montañero que ha tenido una progresión y que sabe identificar los peligros objetivos que una persona que va a la montaña, pero no sabe anticiparse a los problemas que pueda tener.

El montañero debe saber cómo vestirse, cómo alimentarse, cómo curar una herida...

Por supuesto. La base fundamental del montañero es la autosuficiencia para comer, para cambiarse de ropa si hace frío o calor y, si sufre un percance, curarse. Ese es el objetivo del montañero.

-¿Considera necesario una especie de formación específica, una especie de carné de conducir, para salir a la montaña?

-No, absolutamente no. La montaña es para disfrutarla cada uno en su ámbito, con el sentido común que cada uno tiene y aceptando que tiene unos riesgos, pero no sobrepasando esos límites por desconocimiento. Lo que sí considero necesarias son campañas de concienciación sobre cómo comportarse en la montaña, tanto para conocer los peligros objetivos como para respetar el medio natural y los usos y costumbres de las personas que viven en estos territorios. La montaña no es un parque de atracciones ni es un escenario de un polideportivo.La montaña es un lugar de paz, de introspección y de saber disfrutar.

