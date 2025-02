Las claves del controvertido proyecto de los dueños de Ferrari en Gozón (y que el Ayuntamiento acabará bloqueando)

"No vamos a permitir un parque de baterías en suelo agrícola. Y ya se lo hemos transmitido a la empresa". Se puede decir más alto, pero no más claro. El alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, ya ha adelantado que su Ayuntamiento bloqueará el proyecto del gran parque de baterías de la empresa Tag Energy –participada por la familia italiana Agnelli, accionistas mayoritarios de Ferrari y dueños de la Juventus– en Barreo, en la parroquia de Santiago de Ambiedes, que ya ha superado todos los trámites medioambientales para su instalación. "Las parcelas en las que quieren desarrollar el proyecto son de uso agrícola, y el Plan General de Ordenación (PGO) señala que este tipo de instalaciones han de levantarse en suelo industrial", advierte Suárez. Pese a la contundencia del regidor, los vecinos reconocen "cierta preocupación" ante el intento de desarrollo de este tipo de proyectos en la parroquia. "Lo que hace falta es que el Principado lance de un vez la moratoria para evitar que los parques de baterías se instalen fuera de terrenos industriales", claman.

El proyecto Tabiella BESS contempla la construcción de 12 bloques de potencia formado cada uno de ellos por seis contenedores en los que habrá 136 módulos de baterías de ion-litio, que suman un total de 9.792 baterías. El presupuesto para este proyecto es de 64,9 millones de euros. El emplazamiento elegido por la firma ocupa una superficie de cinco hectáreas divididas en ocho parcelas catastrales, todas ellas catalogadas como suelo agrario. Tal y como publicó este lunes el Boletín Oficial de Estado, el Tabiella BESS ha superado los trámites medioambientales, un procedimiento que ha corrido directamente a cargo del Gobierno Central, por tratarse de una instalación con una potencia energética superior a 50 MW (en concreto 100 MW).

Llegados a este punto, Tag Energy ya podría solicitar la licencia de obra para iniciar la construcción del parque de baterías. Pero es precisamente esta catalogación del suelo la que piensa utilizar el Ayuntamiento para tumbar el plan, que también rechazan los vecinos. "Entiendo que este tipo de instalaciones son necesarias, pero según el PGO de Gozón deben llevarse a zonas industriales. Y así vamos a exigir que sea", argumenta Suárez, que afirma que esta circunstancia ya fue explicada por técnicos municipales a personal de la empresa impulsora del proyecto.

Y no solo eso. Suárez asegura que también se les trasladó que Gozón cuenta actualmente con dos zonas industriales que podrían ser aptas para el desarrollo del gran parque de baterías: el polígono de Maqua, que se encuentra a 2,9 kilómetros en línea recta de la subestación eléctrica de Tabiella, infraestructura clave para los parques de baterías; y el de Bardasquera, aún sin desarrollar. Si bien, no consta que Tag Energy mostrase interés por estas ubicaciones.

El de Tag Energy, empresa controlada por TagHolding, una firma conjunta entre el Grupo Impala SAS y Exor NV, brazo inversor de la familia Agnelli (inversores mayoritarios de Ferrari, Stellantis, Juventus FC, Iveco Group o The Economist), no es el único proyecto de parques de baterías en la parroquia de Santiago de Ambiedes. La multinacional Field también ha presentado un plan para instalar 320 contenedores de baterías en El Valle, en dos parcelas que suman algo más de dos hectáreas, también de suelo agrícola. Un proyecto que el Ayuntamiento también cuenta tumbar.

Desde un primer momento los vecinos han mostrado su firme rechazo a ambos proyectos. "Estamos intranquilos, porque aunque el Alcalde nos dice que el PGO no permite este tipo de instalaciones y que no se va a modificar el plan general, estas tramitaciones paralelas nos hacen estar con la mosca detrás de la oreja", explica Sebastián Rodríguez Álvarez, presidente de la asociación de vecinos "La Xente" de Santiago de Ambiedes, entidad que el pasado 3 de febrero participó en una reunión en el Ayuntamiento encabezada por el Alcalde y en la que también estuvo presente el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, en la que el gobierno local mostró su rechazo a estas instalaciones en suelo no industrial para tratar de dar tranquilidad a los vecinos.

El previsible bloqueo urbanístico de Gozón al Tabiella BESS deja al proyecto BESS Pixín, en Corvera, como único de la comarca con opciones reales de materializarse. Este plan, para una finca de 0,39 hectáreas en Trasmonte, en una de las fincas del desarrollo del polígono de Silvota-Rovés, pasó la semana pasada el proceso de impacto ambiental del Principado. "Al tratarse de suelo industrial cumple con las directrices del Principado de Asturias para este tipo de proyectos", destacó el alcalde de Corvera, el socialista Iván Fernández.