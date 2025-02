Miguel Magdalena, director musical de Ron Lalá: "La gente tiene que escuchar su lenguaje en el escenario"

Miguel Magdalena (1978) es músico, compositor, arreglista, productor musical y actor. Es miembro fundador y director musical de la compañía Ron Lalá, con la que ha estrenado diez espectáculos, en los cuales se ha encargado tanto de la dirección musical como de la composición (colectiva), arreglos y producción de la música en escena. Este viernes (20.00 horas) llega al Centro Niemeyer con "4x4", cuatro espectáculos en uno, una fiesta del humor crítico y cítrico que supone un viaje por las cuatro primeras obras de Ron Lalá.

-¿Qué es el "4x4" que les trae ahora a Avilés?

-Es una retrospectiva de nuestra compañía, de Ron Lalá, en la que mostramos cuatro números de los cuatro primeros espectáculos de Ron Lalá: "Mi misterio del interior", "Mundo y final", "Time al tiempo" y "Siglo de Oro, siglo de ahora".

-¿Y cómo define la evolución de Ron Lalá entre el primero y último de estos títulos?

-Nosotros nos hemos preguntado siempre qué pasaría si la gente que nos conoce a raíz de nuestro trabajo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico conociese de dónde viene ese lenguaje más canalla. Ese lenguaje viene de esas cuatro primeras obras, estrenadas entre 2008 y 2012 o 2014 como mucho. Fue una oportunidad que tuvimos para presentar al público el lenguaje más canalla que tenía la compañía cuando empezamos.

-Algunas voces consideran a la compañía Ron Lalá la estrella Michelin del teatro. ¿Dónde está la llave del éxito?

-Nosotros no concebimos el teatro si no es para, por y hacia la gente. Es decir, el teatro tiene que tener una base popular, no popular en el sentido del folclore sino que el teatro debe estar construido para la gente, tiene que hablar el lenguaje de la gente y la gente tiene que escuchar su lenguaje encima del escenario. Para Ron Lalá ha sido una premisa que la gente que vaya al teatro se sienta representada por lo que está viendo. Para mí, la clave de Ron Lalá ha sido, precisamente, encontrar ese lenguaje.

-Pasan los años, pero el teatro no pierde fuelle pese a muchas muertes anunciadas.

-Algo que se viene haciendo desde hace 2.500 años es casi un chiste decir que está en crisis. Es cierto que cada vez viene menos gente, eso es objetivo, son números. Es cierto que cuesta enganchar a la gente joven. Pero no es menos cierto que todo lo que ha sustituido al teatro son consumos de otras cosas que están basadas en el teatro. Yo no dejo de ver series que están basadas en Shakespeare, al que hemos llevado a otro lugar más accesible, y que tal vez nos resulta más barato que el teatro y cómodo.

-Usted es músico. ¿La música es un personaje más?

-Para Ron Lalá es una de las tres patas que tiene la compañía: una es el texto, otra el lenguaje propiamente dicho y otra la música que comentábamos. La música forma parte de nuestra estructura rítmica interna, complementa escenas, las inicia, las remata, las explica… Y se ejecuta por actores en directo. Es un personaje más de la obra como bien ha dicho.

-Que la inteligencia artificial se cuele en las artes escénicas, ¿realidad o ficción?

-Yo, ahora mismo, estoy entrando en ese mundo porque es un método de expresión que tarde o temprano va ser más importante de lo que ahora. Como músico sé que todo se puede sintetizar, todo se puede crear artificialmente. Pero hay cosas insustituibles. Podemos hacer un sonido parecido al de un violín, pero no se puede recrear lo que es hacer sonar ese violín en la cara. Yo creo más que sustituir viene a complementar a las artes escénicas.

n

Suscríbete para seguir leyendo