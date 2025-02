San Juan de la Arena Sí pide pagar por aparcar en Los Quebrantos

San Juan de la Arena Sí, agrupación electoral de Soto del Barco, se muestra sorprendido por "la postura del Ayuntamiento, que pone trabas a la implantación de un sistema de pago en el aparcamiento de la playa de Los Quebrantos mientras se queja de la falta de recursos para el mantenimiento de la playa y del concejo" "El mantenimiento de la playa y su entorno es una de las principales demandas vecinales, pero el equipo de gobierno insiste en que no hay dinero suficiente para realizar las mejoras necesarias. Sin embargo, cuando se plantea una solución eficaz y viable, como la creación de un aparcamiento de pago, muestra reticencias y no toma decisiones claras al respecto", señalan. Cabe recordar que José Manuel Lozano, alcalde del concejo, ya trató el tema en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. "Tengo pensado establecer una tasa para aparcar ahí, al igual que se hace en otras playas, pero de momento no tenemos la estructura necesaria para acometer esa medida", apuntó.