IU no apoya a Podemos en su salida del gobierno de Avilés: "La reorganización de Festejos era necesaria"

"Lo que iba a ser una remodelación para mejorar un área que claramente necesitaba un enfoque diferente, acabó entendiéndose, por parte de Podemos, como un ataque que terminó por provocar una ruptura en el gobierno que, sabemos de primera mano, a nadie ha dejado satisfecho". Claro y contundente. Así se ha mostrado esta mañana la dirección de Izquierda Unida sobre la crisis del gobierno local de Avilés. En un comunicado firmado Llarina González, secretaria de Política Municipal de IU Asturias, y de Agustín Medina, secretario de Organización de IU Avilés, señalan que la salida del gobierno de Podemos -con los que IU se presentó a las pasadas elecciones en la confluencia Cambia Avilés, obteniendo cuatro concejales, dos de cada partido-, después de que la Alcaldesa retirase las competencias de Festejos y Licencias Urbanísticas a Sara Retuerto y las de Deportes y Normalización Lingüística de David García, "no fue por motivos políticos" y defienden que el acuerdo de gobierno con el PSOE "no se ha vulnerado en ningún momento": "Las competencias de gestión no están asignadas a una persona con nombres y apellidos".

El texto íntegro del comunicado es el siguiente:

"Desde Izquierda Unida de Avilés queremos expresar nuestro pesar por la deriva de los acontecimientos en el gobierno avilesino. Lo que iba a ser una remodelación para mejorar un área que claramente necesitaba un enfoque diferente, acabó entendiéndose, por parte de Podemos, como un ataque que terminó por provocar una ruptura en el gobierno que, sabemos de primera mano, a nadie ha dejado satisfecho.

Nuestra organización quiere dejar claro que esto no es una ruptura por motivos políticos; hubiéramos propuesto los mismos cambios si al frente de Festejos estuviera una concejala del PSOE o Izquierda Unida. El desgaste público que el gobierno avilesino en su conjunto e Izquierda Unida, como integrante de Cambia Avilés, en particular, estaba sufriendo por la gestión en el área de Festejos debía ser enfocado y solucionado de alguna manera. Cuando hay claros problemas de gestión en algún área, las propuestas de remodelación se han de entender como una forma de reforzar el gobierno de coalición avilesino, como una forma de dar un impulso a todos los avances que conseguimos en el acuerdo de gobierno, y nunca como una agresión. Lamentamos que nuestros compañeros de Podemos entendieran una remodelación, para nosotros imprescindible, como un ataque, y que decidieran no sólo no aceptarla, sino también renunciar y rechazar todas las competencias que hasta ahora venían gestionando. Con ellos no hubo opción de negociación o de contrapropuestas, dijeron que no a la remodelación sin proponer ninguna posible alternativa y suspendiendo, además, de forma unilateral la última reunión entre los tres partidos que para intentar llegar a un acuerdo, se había convocado, in extremis, para el pasado martes.

Desde Izquierda Unida intentamos mediar por todos los medios posibles, haciendo ver a nuestros compañeros la gravedad de su decisión y también nuestra disposición a intentar encontrar alternativas de consenso para todas las partes. Ofrecimos diferentes posibilidades, planteamos incluso la opción de estudiar cambios que pudieran posibilitar a Podemos el seguir gestionando todas las áreas que llevaban hasta ahora, incluida Festejos, que tampoco se tomaron en consideración.

La literalidad del acuerdo de gobierno firmado por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida no se ha vulnerado en ningún momento; en el acuerdo, las competencias de gestión no están asignadas a una persona con nombre y apellidos, sino a las organizaciones firmantes. Por responsabilidad política, un gobierno progresista tiene la obligación de escuchar a la ciudadanía, y cuando se ve que algo no funciona bien, no debería haber problema alguno en hacer una remodelación interna de las competencias que les fueron asignadas a los concejales.

Nuestra organización convocó a toda la militancia a una asamblea el próximo lunes en la que analizaremos todos los acontecimientos ocurridos en los últimos días y las consecuencias de la negativa de Podemos a aceptar una remodelación del área de Festejos y su decisión de abandonar el gobierno.

Desde Izquierda Unida siempre miramos por el interés de nuestros votantes y de la ciudad; estamos satisfechos con la gestión de gobierno, hemos conseguido grandes acuerdos como incrementar el compromiso de Sekuens con Avilés, la adquisición del parking del Niemeyer, la tasa turística, la remunicipalización de la limpieza de los edificios municipales, el impulso a las políticas de Vivienda y Bienestar social, la declaración de zonas tensionadas en nuestra ciudad… y consideramos que todavía quedan muchos avances que materializar desde el gobierno municipal.

Los cambios pueden suponer oportunidades, todo depende de cómo se enfoque; la ruptura siempre ha de ser la última opción".