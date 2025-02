El PP exige explicaciones al gobierno avilesino y solicita un Pleno extraordinario

"Faltan explicaciones, que ya tenían que haber dado la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario general del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga". Y por eso el Partido Popular (PP) va a pedir un pleno extraordinario, para que el gobierno local dé " las explicaciones oportunas que tienen que ver con las certezas y con los puntos importantes que esta ciudad tiene pendientes y que requieren acuerdos para salir adelante".

La ruptura en el gobierno local avilesino, con Podemos fuera de la coalición, ha provocado que la presidenta del PP en Avilés, Estefanía Rodríguez, y la portavoz municipal, Esther Llamazares, comparecieran ayer juntas en la sede del partido . Previamente hubo una reunión en la que participó el presidente regional, Álvaro Queipo. El primer partido de la oposición entienden que la Alcaldesa debería haber dado explicaciones "por iniciativa propia". Y Rodríguez criticó también "la voz ausente" del secretario general del PSOE de Avilés, y Secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga. "La situación es lo suficientemente grave para que salgan a dar la cara; Avilés no se merece esto y esperamos que puedan decirnos algo al respecto", señaló.

Esther Llamazares incidió en que desde el PP "pedimos, por favor, que se dejen sus egos y sus guerras de poder en el bolsillo y que piensen en la ciudad, a la que están dando una imagen que deja bastante que desear".

Una vez más, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés denunció que el gobierno local "no ha hecho en todo el mandato ni una sola llamada al PP para alcanzar algún tipo de acuerdo. No se puede dejar al margen a los grupos de la oposición, han pecado siempre de soberbia, aunque ahora no les va a quedar otra opción que tenernos en cuenta". Y Estefanía Rodríguez reforzó el mensaje: "El PP está aquí para aportar soluciones, no para generar más inestabilidad, pero la actitud del Gobierno local tiene que cambiar".