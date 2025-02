El PP de Gozón acusa a PSOE e IU de "inacción" y de no presentar presupuestos

"Es evidente que la actividad laboral del equipo de gobierno de coalición progresista del Ayuntamiento de Gozón está en mínimos. Los gozoniegos no se merecen que el gobierno de Suárez esté inactivo". Con estas palabras critica el PP local la gestión del gobierno local, al que también acusa de "tratar de tapar su falta de gestión con argumentos vagos". La reprobación de los populares se centra especialmente en la ausencia de presupuestos para el ejercicio de 2025: "Los presupuestos no pueden mantenerse prorrogados por un tiempo ilimitado. Todo proyecto presupuestario se adecua a las necesidades de nuestro concejo en un momento determinado y, por lo tanto, su prórroga demuestra o bien la incapacidad de ejecutarlo en tiempo y forma, o la falta de proyecto del Gobierno para impulsar aquellas medidas y obras que son necesarias. Ninguna de las dos situaciones es buena porque supone una paralización de un proyecto ambicioso para nuestro concejo". El PP también critica que el gobierno local no convoque plenos todos los meses y denuncian que el gobierno local "ha dado la espalda" a los trabajadores de la escuelina, "que ven peligrar sus condiciones laborales con su incorporación a la red autonómica".