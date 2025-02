Las consecuencias de la salida de Podemos del gobierno de Avilés: fractura que aboca a disolver Cambia

Las consecuencias de la salida de Podemos del gobierno de Avilés tienen, en primera instancia, carácter jurídico y se concentra en Cambia Avilés, confluencia de Podemos e Izquierda Unida (IU). La situación es inédita, aseguran los expertos consultados, ya que se trata de un grupo municipal integrado por dos partidos con dos concejales cada uno. La salida de Podemos del gobierno local supone que Cambia Avilés tiene a dos concejales en el ejecutivo local y otros dos en la oposición. Ambas formaciones se muestran dispuestas a negociar, porque dan por segura la disolución del grupo municipal. El problema es cómo y qué pasa mientras tanto, en el caso de que haya acuerdo. Los dos partidos están inmersos en consultas legales para afrontar jurídicamente cómo abordar la situación.

El detonante de la crisis de gobierno en Avilés fue la propuesta planteada por el PSOE, y consensuada con IU, para abordar una remodelación en el ejecutivo local. Se trataba de que Sara Retuerto, concejala de Podemos, dejara Festejos y Disciplina Urbanística (licencias y sanciones), tras las continuas críticas ciudadanas a la gestión de las fiestas locales. A cambio, se le ofrecía una concejalía de nueva constitución para impulsar la modernización tecnológica en el Ayuntamiento de Avilés, y otra que se hiciera cargo del Observatorio Económico, que no está adscrito a ninguna. Podemos mantendría Deportes y Normalización Llingüística en manos de David García, portavoz además del grupo municipal Cambia Avilés. Y los dos ediles continuarían además con liberaciones completas. Podemos rechazó la oferta y no presentó contrapropuestas. La conclusión fue que la Alcaldesa, por decreto, los dejó a ambos sin competencias. Podemos entendió que se trataba de una "purga en toda regla", y que al no tener competencias se les expulsaba del gobierno local.

Pero no es tan fácil. Según las fuentes consultadas, técnicamente tanto Retuerto como García siguen perteneciendo al equipo de gobierno, solo que sin competencias. Sin embargo, si ellos han decidido abandonarlo por esa razón, se da la paradoja de que Cambia Avilés está con el mismo número de ediles en el gobierno local y en la oposición.

El problema es qué hacer ahora. Una opción es que o bien los de IU o bien los de Podemos abandonen Cambia Avilés. Quienes lo hicieran pasarían a ser concejales no adscritos (el equivalente a lo que en la Junta General o en el Parlamento es el Grupo Mixto). El otro partido continuaría como Cambia Avilés.

Otra fórmula es que pacten las disolución del grupo municipal que conforman y que ambos continúen en la Corporación cada uno con sus siglas. El problema, según los expertos consultados por este diario, es que el acta de constitución de Cambia Avilés no contempla la posibilidad de una disolución. Podemos e IU concurrieron juntos bajo ese paraguas a las elecciones municipales de mayo de 2023, y el PSOE firmó el pacto de gobierno con Cambia Avilés.

"Es una situación endiablada. Hubo precedentes, pero en ellos uno de los partidos tenía mayoría, no el mismo número de concejales. Habrá que ir al acta de constitución de Cambia Avilés, a sus estatutos, si los hubiera y tener en cuenta la normativa del propio Ayuntamiento de Avilés, si la tuviera. En cualquier caso, el secretario municipal debería hacer un informe aclarando esta situación", resumió uno de los expertos consultados.

En la práctica, la situación actual es que el gobierno local de coalición se ha quedado en minoría, con nueve concejales del PSOE y dos de IU. La oposición suma ahora los nueve del PP, tres de Vox y dos de Podemos. Total 14 ediles.

Es decir, la formación morada se ha convertido en la llave para gobernar ahora desde la oposición. Los ediles Sara Retuerto y David García tendrán que decidir en cada votación si apoyan las propuestas de los que han sido sus compañeros de viaje durante año y medio o si suman sus votos a los dos partidos de la bancada de enfrente, el PP y Vox.

