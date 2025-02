Iván López Reguero, nuevo secretario general del PSOE en Castrillón: "Mis modelos a seguir son Iván Fernández y ‘Cepi’, es lo que necesita este concejo"

Iván López Reguero afronta ilusionado el reto de ser el nuevo secretario general del PSOE en Castrillón. Tiene claro cuáles son sus dos reto: acabar con la división que lastró al partido durante años y tratar de rejuvenecer sus filas. Su objetivo es preparar el camino para, en 2027, pelear por la alcaldía.

Durante su discurso como nuevo secretario general del PSOE de Castrillón habló de "unión". Desarrolle la idea.

A raíz de que [Francisco] Arias fue alcalde, hubo un gran debate entre los militantes. De hecho, se llegó a clausurar la agrupación porque no se obedecieron las órdenes del partido. Hubo una escisión tremenda que se pagó muy caro; la ciudadanía no nos perdonó que hubiese esa traición al voto. Ahora han pasado 20 años y nos hemos ido recuperando. Todo el mundo ha lamido sus heridas para unir al partido. He tenido el 93% del apoyo de la gente y creo que he metido a personas que pueden aportar mucho.

También se ha acabado con la bicefalia que tenía el partido. Ahora el portavoz municipal y el secretario general son la misma persona.

La gente necesita identificar a una persona con un partido y si voy a seguir liderando el PSOE de Castrillón, algo que todavía deben decidir los militantes, creo que lo mejor es que una misma persona esté al frente de las dos partes.

¿Teme que la unión lograda se resquebraje?

Esperemos que no. Esa época ya pasó, es pasado. Con lo que acabo de hacer sería un sinsentido; tengo la primera ejecutiva para ponernos a trabajar y trazar el camino.

Esa pasada falta de unión provocó que el PSOE pasase a ser tercera fuerza política.

La fuerza que perdimos se nos fue al PP y a IU. Ahora hemos subido en votos, algo que no pasó en ningún PSOE de Asturias. IU se tuvo que sumar a Equo y a Podemos para mantener sus cinco concejales. La gente parece que empieza a confiar en nosotros.

¿Podrá seguir sumando votos?

No tengo dudas. Somos conscientes del problema que tenemos con la política nacional, porque, por ejemplo, en las últimas elecciones me quedaba impresionado con gente que me decía que mientras tengamos el apoyo de Bildu o del "solo sí es sí", no nos votaría. Y es que eso no tiene nada que ver con nosotros. En la peor ola de la historia del PSOE en casi toda Asturias, conseguimos subir en votos; ahora toca esperar la ola a favor. Yo lo que quiero es que no sea por no pelearlo.

¿Se ve como alcalde de Castrillón?

Los modelos a seguir son Iván Fernández (alcalde de Corvera) o "Cepi" (alcalde de Siero). Son mis referentes, lo tengo claro. La política municipal que hacen es fantástica, es la que necesita Castrillón.

¿Echa en falta caras jóvenes en el partido?

Tenemos varias. Alejo, de Salinas, tiene 20 años y es el que va a constituir Juventudes Socialistas. A todos los partidos políticos nos cuesta enganchar a gente joven y esa va a ser una de mis metas estos dos años. Quiero conmigo gente sin filtro. Castrillón está abandonado para los jóvenes y queremos pelear contra eso, porque somos un municipio joven. Nosotros queremos atraerlos y confío en Alejo para lograrlo; va a ser el que más trabajo tendrá en la nueva ejecutiva.

¿Cómo es la relación con Izquierda Unida? ¿Y con el PP?

Cordial. Yo goberné con Yasmina [Triguero] el pasado mandato y la relación es cordial. Somos distintos, ellos ven enemigos donde no los hay, pero la relación es cordial, como con todos los partidos. Con Vox y el PP tengo también una relación cordial. Con Eloy Alonso tengo buena relación, me parece un gran chaval, pero es incapaz. Lleva dos años en el gobierno y no manda él. En este Ayuntamiento no mandan los políticos y ese es el gran problema que tenemos. El primer año podía ser de adaptación, pero en el segundo, si nada cambia, es que algo se está haciendo mal. Eloy no sabe gestionar, va a la interventora, le comenta sus ideas, ella le dice que no se puede hacer y él da media vuelta y marcha. Hay que pelear las cosas y que te digan cómo hay que hacer para lograrlas. El PP no ha hecho nada de su programa, no ha bajado ni los impuestos. Creo que está defraudando a mucha gente.

¿Y la relación con Adrián Barbón?

Me llamó, porque estaba en Bruselas, y me escribió felicitándome. Antes estaba en la ejecutiva regional, pero es incompatible ser secretario general y estar en la ejecutiva. La relación es muy buena. Es una persona, como Cepi e Iván, que me parece un crack. Vive por y para la política y tiene la cabeza muy amueblada. Tenemos presidente para rato… y sería buen presidente de España.

Hablaba antes de que el PP no está cumpliendo su programa. ¿Cómo cree que serán los próximos dos años?

Pensaba que tenían una estrategia. Han acabado de ejecutar proyectos que a nosotros no nos dio tiempo y otros todavía están sin hacer, como la iluminación de Vegarrozadas. Están atascados y todavía están sacando lo nuestro. Son incapaces. Desde la oposición estamos con la boca abierta. El Ayuntamiento no tiene personal y encima no reponen las bajas. En la oficina técnica no hay gente, hay que meter personal. Llevan dos años y no hay manera. Vemos que todo va a seguir igual, todo se está atascando y no parece que vaya a haber solución.

¿Confía que todo esto haga que los votantes del PP confíen en usted?

Hay mucho desencantado. Es lo que me transmiten por la calle. Hicieron una oposición muy cómoda, no pasaban por el ayuntamiento y nos echaban todo en cara. Ahora están viendo la realidad, no es tan fácil como parece.

