Rock y metal avilesino y vizcaíno para la noche del sábado

La sala de conciertos Paseo Malecón, en el paseo de la ría, acoge mañana sábado un triple concierto de rock y metal en el que participarán una banda avilesina y dos vascas. Los asturianos "Nicotine Bubblegum" compartirán escenario con "Kruddö", que son de Bermeo, y "Ms. Missery", de Portugalete. El espectáculo comenzará a las 21.00 horas. La entrada cuesta diez euros.

Los locales "Nicotine Bubblegum" aprovecharán el concierto para tocar los temas de su primer disco, "Twilight Sleep" y expresar con su música la evolución del grupo de un rock "noventero" hacia sonidos más progresivos. "Kruddö" es un power dúo, de batería y guitarra, que se define como un grupo de "stoner metal". Llegan a Avilés con un nuevo single recientemente editado "Nork esaten du?", que un adelanto de su próximo trabajo discográfico. "Ms. Missery" es una banda de rock y metal alternativo que también estrenan single, "Be here for long", de su nuevo trabajo.

Suscríbete para seguir leyendo