Fusión entre surf y arte

Luis Bandit vuelve a debutar. Aunque fue uno de los pioneros dentro del mundo del grafiti, una disciplina que reconoce que le ha dado influencias, ahora está ante un nuevo proyecto. Un salto al vacío. El artista estrena su primera exposición en el "Art&Roque" tras dejar su empresa de rotulación en la que estuvo 25 años y confía que sea el primer paso de una dilatada carrera. "Confío en que vaya todo bien", comenta el artista antes de subir el telón.

"Con la pandemia volví a retomar la pintura, una de mis grandes pasiones, y este es el resultado. En casa tenía recopiladas varias obras y la gente, cuando venía, me animaba a hacer una exposición. Al final acabé probando", explica Bandit, que define sus cuadros como "de un estilo californiano". "Creo que mi estilo viene del expresionismo, de autores que cultivaban ese estilo, y del arte psicodélico más californiano", detalla. Además, también hay pinceladas de otra de sus pasiones "Yo hago surf desde hace muchos años, y es algo que he reflejado en los cuadros. "He tirado por el mar, siempre me ha gustado y creo que este es el resultado de la unión de mis dos aficiones. Quiero que mi amor por el mar se refleje en mi arte", señala.

Aunque ahora ha apostado por los cuadros, Bandit fue uno de los pioneros del grafiti en Asturias, algo que se refleja en su nueva obra. "Han pasado muchísimos años desde aquella época, pero sí que hay ciertas reminiscencias. El color y dinamismo que tienen mis cielos creo que vienen de esos años. Hay algo de influencia, si no creo que no serían obras tan coloridas", reconoce el castrillonense, que confiesa que, hace mucho tiempo, ya hizo una pequeña exposición en Salinas. "Eran mis trabajos en la academia de arte, para que mis amigos viesen lo que hacía cuando iba a clase. Esto es mucho más serio, aquello no tenía ningún tipo de pretensión", asegura.

Ahora confía en que la exposición que desde ayer se puede ver en el "Art&Roque", en Sabugo, "sea un éxito".

