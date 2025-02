Margarita López, nueva presidenta de Castricom: "El listón está alto, la anterior directiva hizo muchas cosas buenas"

Margarita López es la nueva presidenta de la asociación de comerciantes de Castrillón. Este jueves recibió el relevo de manos de Ana Alba, que tras cerca de dos años en el cargo decidió dejar el puesto. La castrillonense aún no ha tenido tiempo para ponerse a trabajar, pero se muestra optimista con el reto que tiene por delante. El objetivo, según explica, es mantener el mismo listón de exigencia que la pasada directiva.

¿Por qué decidió dar un paso al frente y ser presidenta de Castricom?

Porque hay que seguir mirando por el comercio y la hostelería del concejo. Nos hemos juntado unos pocos y ahora vamos a ver qué podemos hacer.

¿Tiene alguna idea ya en la cabeza?

De momento no, porque todo ha sido muy reciente. Acabo de coger el puesto y de formar la directiva. Tenemos que juntarnos y empezar a planear cosas. Intentaremos recoger el testigo de la anterior junta directiva, que han dejado el listón muy alto, y esperamos estar a la altura.

Por lo que dice, la valoración que hace a la anterior directiva es buena.

Sí, el listón está alto. Trabajaron muchos, hicieron cosas chulas y consiguieron que el comercio estuviese unido y que participara en las diferentes iniciativas. Espero seguir teniendo ese apoyo por parte del comercio para seguir haciendo cosinas.

Parece que seguirá una línea continuista.

Hay ideas que tuvo la anterior junta que me parecen muy buenas, como las cosas que se hicieron por Halloween o Navidad. Intentaremos mejorar en lo que se nos ocurra, pero con la base de atrás.

¿Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con usted?

Todavía no. Como te digo, todo ha sido muy reciente. Espero que sigan con su apoyo, en Castricom siempre lo hemos tenido, y que nos ayuden cuando queramos hacer alguna campaña. Necesitamos su apoyo económico, sobre todo, porque eso ayudará a mover todo.

Una de las peticiones que tiene el comercio castrillonense desde hace años es que haya más sitios para aparcar.

Es algo que a nosotros no nos compete como asociación de comerciantes. Tenemos claro que para dinamizar el comercio hace falta mejor sitio para aparcar, pero eso es tema del Ayuntamiento.

La campaña de San Valentín les ha pillado con el cambio. ¿Tiene algo pensado para Carnaval o es demasiado pronto?

Nos pilla también a contrapié, piensa que en nada ya está aquí. No nos da tiempo a preparar nada, aunque creo que el Ayuntamiento si tiene pensado hacer un desfile por las calles de Piedras Blancas. Lo siguiente podría ser las fiestas de San Isidro, pero antes tenemos que juntarnos, hacer la primera asamblea y ver por dónde tirar. Hasta que no la hagamos no te puedo decir nada.

