El PSOE, tras la ruptura con Podemos: "Los objetivos del gobierno se mantienen"

La ruptura del gobierno avilesino con la salida de Podemos, dejando en minoría a PSOE e IU, "no influirá ni en el acuerdo alcanzado entre las formaciones tras las elecciones de mayo de 2023, ni tampoco en los objetivos y grandes proyectos que se habían pactado", tal y como aseguran desde el PSOE.

Eso sí, la nueva etapa que se abre en el Ayuntamiento de Avilés obligará al gobierno local a reforzar la negociación con las fuerzas políticas de la oposición; una oposición en la que ya estaban PP y Vox, y a la que ahora se suman los dos concejales de Podemos tras su salida del gobierno. Pese a ello, es probable que los votos de los dos ediles puedan ser clave para la aprobación de algunas medidas que tienen que pasar por el Pleno.

El mayor problema que puede enfrentar el gobierno ahora formado por PSOE e IU se puede dar en los presupuestos municipales de los dos ejercicios que quedan antes de las próximas elecciones municipales, mientras que las decisiones para los grandes proyectos de ciudad ya se han adoptado o su aprobación será a largo plazo.

El concejal de Desarrollo Económico y Urbano, Manuel Campa, incidió ayer en que el acuerdo político entre el PSOE y Cambia Avilés, confluencia de Podemos e IU en la ciudad, establece las grandes áreas de trabajo para el mandato. "El acuerdo de gobierno se mantiene tal y como se acordó, con independencia de la decisión adoptada por Podemos, y los objetivos que nos fijamos entonces, también". La situación que se plantea es la siguiente:

Presupuestos.

El pasado mes de diciembre se aprobaron los correspondientes a 2025, por importe récord de 92.586.719 euros, con los votos de PSOE y Cambia Avilés. Pero a este mandato aún le quedan otros dos, el de 2026 y 2027. Para este año, en caso de que Podemos no los apoyara, aún se puede presentar una moción de confianza. Este movimiento tiene su riesgo, ya que la oposición debería presentar una candidatura a la alcaldía, que tendría que apoyarse por mayoría absoluta. Si la oposición no lo logra, las cuentas se darían por aprobadas. Y para 2026, siempre queda la prórroga presupuestaria si el gobierno del PSOE e IU volvieran a recibir los votos en contra de Podemos, PP o Vox. Pese a que el objetivo es negociar para lograr aprobar las cuentas, no conseguirlo no supondría "un drama", según las fuentes consultadas, ya que "los grandes proyectos que se están ejecutando tienen financiación plurianual y, buena parte de ellos, también fondos europeos".

Ecoparque de Baterías.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana para su desarrollo ya se aprobó por unanimidad en el último Pleno. Las competencias municipales se restringen a partir de ahora a la concesión de licencias, que las da de paso la Junta de Gobierno, donde el gobierno local mantiene su mayoría, después de que la Alcaldesa registrase ayer el decreto para expulsar a Retuerto de este órgano y que su puesto sea ocupado por Noé Vega.

"Manzana del Talento".

El Principado ya ha sacado a licitación la redacción del proyecto. La idea del Gobierno regional es que las obras puedan comenzar a finales de este año o principios del próximo, y cuenta con financiación en el presupuesto regional. Ningún plazo depende ahora del Pleno municipal.

"Isla de la Innovación".

La ampliación del Parque Científico Tecnológico supone también una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Ya el año pasado, el gobierno local inició un proceso de reuniones con los partidos de la oposición, asociaciones vecinales, la Autoridad Portuaria y hasta con el Centro Niemeyer para recoger sus propuestas. El proyecto está en redacción.

Escuela Superior de Arte.

La ampliación del centro ubicado en el Parque Empresarial Principado de Asturias es un proyecto que también depende del Principado, y cuenta con financiación en los presupuestos regionales y del que ya se está elaborando el proyecto. La idea es que las obras también puedan comenzar este mismo año. Es fundamental su avance para concentrar todos los estudios de la ESAPA para que quede liberado el Palacio de Camposagrado, que se convertirá en la sede de la Universidad Nebrija a partir del año 2027, si todo sale según lo previsto.

Plan de movilidad.

Las obras para la construcción de los intercambiadores en la avenida de Los Telares y en Las Meanas ya están en marcha. También las obras para el aparcamiento y las conexiones en el Hospital Universitario San Agustín.

Las eternas aspiraciones sin fecha: el soterramiento y la ronda del Puerto

Dos son los grandes proyectos, que se han convertido en eternas aspiraciones para los avilesinos: el soterramiento de las vías y la Ronda del Puerto, esa carretera que sacará el tráfico pesado de la ciudad. La ejecución de ambos supondría la unión de la ciudad y su ría. Pero tanto uno como otro siguen sin fecha en el calendario.

La idea del Gobierno regional, o al menos esa era en mayo de 2024, es que se licite una de las dos fases del proyecto del soterramiento de las vías antes de que finalice esta legislatura, en 2027, y dejar listo el marco jurídico de la segunda. Pero previamente es necesario negociar un convenio de financiación entre las tres administraciones (Gobierno central, Principado y Ayuntamiento), y decidir con qué fase se empieza, si por el tramo de La Rocica al antiguo matadero, donde se construirá la estación intermodal (trenes y autobuses), o la propiamente urbana, para eliminar la barrera ferroviaria que separa la ciudad y la ría (la que defiende el Ayuntamiento). No se ha vuelto a saber.

La situación es bastante similar en el caso de la Ronda Norte o del Puerto de Avilés, con el añadido de que atañe también al concejo de Castrillón, que hasta ahora se niega a que esa infraestructura "toque" siquiera al municipio. La ejecución de esta carretera corresponde al Gobierno central. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró hace un año que se estaba trabajando en la redacción del estudio informativo, una vez recibido el documento de Impacto Ambiental. En teoría, el plazo para que la consultora presente el trazado definitivo finaliza el próximo mes de octubre. Pero eso solo supone que después habrá que sacar a licitación el proyecto, atender los plazos de alegaciones, resolverlas, y luego sacar a licitación la ejecución de las obras. Tampoco en este caso nadie se atreve a hablar de plazos.

Muy probablemente estos proyectos conllevarán modificaciones urbanísticas que requerirán de una mayoría plenaria; si bien, todo hace pensar que esos trámites no llegarán, como pronto, antes del próximo mandato.

