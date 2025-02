Habla el artesano que se rompió cinco costillas en las naves del Antroxu de Avilés: "Le pudo pasar a cualquiera"

Miguel Mulero, conocido artesano del Antroxu de Avilés, sufrió este viernes un duro accidente mientras trabaja en las naves del polígono de Las Arobias. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se encontraba realizando las labores de construcción de uno de los artilugios del Descenso de Galiana. Fue entonces cuando, tras desequilibrarse, el hombre sufrió una caída y pegó contra una de las barras, fracturándose cinco costillas. Al lugar de los hechos, la nave grande donde más peñas se preparan para el Carnaval, acudió una ambulancia, que se llevó al accidentado al hospital.

"Estoy bien dentro de lo que cabe, me fracture 5 costillas en la caída y me trasladaron del San Agustín al HUCA por precaución", explica Mulero, que sigue ingresado en observación. "Probablemente hoy ya me den el alta", desea el avilesino, que detalla que lo ocurrido "fue un accidente, como le puede pasar a cualquiera". El avilesino es el encargado de crear el artilugio de la peña El Puntazo. Además, fue el encargado de diseñas las carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos.

Cabe recordar que este Descenso de Galiana ha estado marcado por la polémica. El alto número de peñas participantes en esa edición obligó al Ayuntamiento de Avilés a tener que alquilar una nave más (en el PEPA) para dotar de espacio a las peñas, que este año serán 36. Pero, antes de esta decisión, hubo cierta tensión, porque los peñistas pensaban que iban a estar "como sardinas en lata". Las parcelas delimitadas de los artilugios están separadas por unos 80 centímetros, "un espacio en el que no se pueden cruzar dos personas", señalaban en aquel momento. "Esto supone un peligro y un riesgo importante: las chispas de la soldadura en un artilugio y el poliespán en el de al lado no son una buena combinación", añadían.

Cuando se generó la polémica alrededor del Descenso la concejala era Sara Retuerto, de Podemos, que esta semana fue cesada de sus funciones. La nueva concejala de Festejos, Yolanda Alonso, se ha puesto en contacto con el herido, muy conocido en los círculos antroxeros avilesinos, para conocer su estado de salud y desearle una pronta recuperación.