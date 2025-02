La intrahistoria de la fractura del gobierno de Avilés: pequeñas grandes crisis y un "suicidio político"

No tenía que haber sido una crisis de gobierno. Ni siquiera tenía que haber provocado más ríos de tinta que los propios de una remodelación a mitad de mandato. Pero todo saltó por los aires cuando Podemos, contra todo pronóstico, rechazó la oferta de sus socios PSOE e IU y se negó a que su edil Sara Retuerto dejara las concejalías de Festejos y de Disciplina Urbanística. La consecuencia fue que ella y su compañero, David García, perdieran todas las competencias y se llegara a la ruptura del ejecutivo local, que ahora queda integrado en minoría por los concejales de PSOE e Izquierda Unida.

La remodelación se venía gestando desde hacía tiempo. Las críticas ciudadanas a la gestión y organización de las fiestas en el último año y medio eran un clamor popular, a las que se sumaban los retraso en la tramitación de licencias. Los primeros festejos de San Agustín y la primera Navidad en manos de la edil de Podemos se "perdonaron", utilizando el argumento de que eran "heredadas". Pero ya en 2024 esa excusa no dio más de sí.

Hubo críticas en El Antroxu por la excesiva duración del Descenso de Galiana y el desfile del martes de Carnaval; en El Bollo hubo quejas de los hosteleros por el reparto de mesas en la Comida en la Calle; en San Agustín no hubo caballitos y los fuegos artificiales fueron un fiasco... Por si esto fuera poco, la edil decidió, por su cuenta y riesgo, retirar del programa festivo de 2025 el Festival Internacional de Música y Danza de Avilés, organizado por "Sabugo, ¡Tente Firme!", con décadas de solera. Eso le costó que los socios de gobierno, PSOE e IU, la desautorizaran públicamente.

Llegó la Navidad, y nueva polémica. Se llegó tarde a la licitación del alumbrado navideño, con lo que otros ediles socialistas tuvieron que "arreglárselas" para que "siquiera el centro de la ciudad estuviera iluminado"; las concejalías de Cultura, de Deportes y de Participación Ciudadana tuvieron que entrar por la banda para salvar un programa festivo que Retuerto había dejado prácticamente de vacío. Y hasta los ropajes y las carrozas de los Reyes Magos se salvaron por los pelos. La situación en este punto ya tornó en insostenible y las críticas hacia el gobierno en la calle eran continuas y duras. "Da igual que se estén haciendo muchas cosas bien. Las polémicas con las fiestas nos arrastran", admitía un concejal de la coalición.

No fue la única situación comprometida para la edil. Retuerto había iniciado el mandato como portavoz de Cambia Avilés, la marca con la que se presentaron en confluencia Podemos e IU a las elecciones de 2023. En enero de 2024, Retuerto cedió la portavocía a su compañero, David García, responsable de Deportes. Distintas fuentes coincidieron en que ya entonces había "cierto malestar" en las filas de Cambia Avilés con el trabajo de Retuerto, lo que provocó un cambio que se "vendió" como un mejor reparto de las tareas.

Los socios de gobierno ya se habían planteado en diciembre abordar una remodelación para "dar una mejor respuesta a las demandas ciudadanas". Pero decidieron esperar al Antroxu. Y la polémica volvió a estallar: las 36 peñas no entraban en las naves municipales para la contrucción de los artilugios y hubo que alquilar aprisa y corriendo una nueva nave, en el PEPA.

Monteserín, llamó a Retuerto a su despacho el 3 de febrero para proponerle una remodelación en la que ella cedía Festejos y Licencias Urbanísticas y a cambio estaría al frente de una nueva concejalía para la digitalización de los servicios municipales y atención a la ciudadanía creada ex profeso. A ello se sumaría el Observatorio Económico, que ahora no depende de ninguna concejalía. Retuerto no respondió.

Al día siguiente, Podemos solicitó al PSOE que le enviara la propuesta por escrito, y pidió que se le diera un margen prudencial de tiempo para analizarla. Pasó el miércoles, el jueves, el viernes… Ante la falta de respuesta, representantes de los tres partidos quedaron en verse el lunes para negociar. Y así fue. En ese encuentro medió incluso IU Asturias para intentar llegar a un acuerdo, y se exploró la búsqueda de alternativas. Finalmente quedaron para verse de nuevo el martes por la tarde.

El domingo día 9, LA NUEVA ESPAÑA publicó una entrevista con la Alcaldesa en la que ya adelantaba que era un buen momento para realizar ajustes en el gobierno local y mejorar en algunas áreas, sin especificar en cuáles. Pero el martes ya se hizo público que afectaba a las que dependían de Sara Retuerto, y Podemos canceló por WhatsApp la reunión prevista para esa tarde.

La situación ya llegaba al límite, así que el miércoles por la mañana la Alcaldesa telefoneó a David García, concejal, coordinador de Podemos en Avilés y portavoz del grupo municipal Cambia Avilés. Monteserín podía firmar dos decretos. En uno se le retiraban las competencias a Sara Retuerto en Festejos y Licencias Urbanísticas, a expensas de concederle las nuevas concejalías. En el otro, se le retiraban las competencias a ambos ediles de Podemos. Y la formación morada optó por el segundo. A la Alcaldesa no le tembló el pulso.

La formación morada entendió la oferta a Sara Retuerto casi como una ofensa, "cascarilla", e interpretó que los que habían sido sus socios, PSOE e IU, les expulsaban del gobierno. Estos, por su parte, entienden que Podemos se autoexpulsó.

El problema surge con Cambia Avilés, que tiene a dos concejales en el Gobierno y a dos en la oposición. "Saltó por los aires", coincidieron en señalar varias fuentes. Desde IU se asegura que "hicimos todo lo que pudimos para intentar un acuerdo, pero ellos no presentaron siquiera una contrapropuesta. Simplemente se negaron. Y la situación era ya insostenible". Ahora, IU y Podemos tienen que decidir qué hacen con Cambia Avilés. En principio, la formación está abocada a la disolución. Otra de las grandes incógnitas es qué hará podemos a la hora de votar: si apoyará las decisiones del gobierno local o sumará con PP y Vox. Lo que está claro es que todas las fuentes consultadas coinciden en que lo de la formación morada "ha sido un suicidio político". Mientras tanto, ellos guardan silencio.

