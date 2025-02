Hablan los concejales de Podemos tras la fractura del gobierno de Avilés: "Nos han echado porque el PSOE ha modificado lo que pactamos"

Seis días después de que la alcaldesa, la socialista Martiví Monteserín, les retirase las competencias, los dos concejales de Podemos, Sara Retuerto (hasta la semana pasada edil de Festejos y Licencias Urbanísticas) y David García (Deportes y Normalización Lingüística) rompieron esta mañana su silencio para explicar su punto de vista sobre -lo que califican de- su expulsión del gobierno local. "Rompieron el acuerdo de gobierno", señalaron los ediles. Retuerto también aclaró que volverá a su puesto de trabajo, renunciando a su liberación municipal, mientras que García la mantendrá.

“Modificar lo que pactamos implica romper el acuerdo de gobierno”, explicó David García. Y es que, recordaron, en el acuerdo de junio de 2023 se relacionaban una serie de competencias a repartir entre cada una de las fuerzas que forman parte del acuerdo (PSOE por un lado y Cambia Avilés, por otra). La reorganización del ejecutivo local ha trasladado varias de las competencias que estaban en Cambia Avilés (en Podemos, concretamente) se van al PSOE (a IU no, a la otra mitad de Cambia).

Los concejales de Podemos Avilés, por lo tanto, ya no forman parte del gobierno municipal, pero se mantienen en el grupo de Cambia Avilés (coalición electoral formada por ellos y por Izquierda Unida). “Como Sara [Retuerto] y yo no tenemos competencias, no somos equipo de gobierno, por lo tanto estamos en la oposición”, insistió esta mañana David García, concejal de Deportes del gobierno de la izquierda plural que salió de las reuniones de junio de 2023 y que saltó por los aires esta semana pasada tras una controvertida gestión de las fiestas de Navidad, San Agustín, El Bollo… llevada a cabo por Retuerto, la hasta la pasada semana concejala de Festejos y Licencias Urbanísticas y, además, teniente de alcaldesa de Avilés.

Esta situación tan singular -que la mitad de Cambia Avilés apoye al gobierno municipal formando parte de él y que la otra, sin embargo, se sienta desplazado- se sostiene, aseguran tanto David García como Sara Retuerto, invocando el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), concretamente el artículo número 5 (habla de quién forma parte del equipo de gobierno). “Nos han echado del gobierno”, recalcó García.