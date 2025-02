Los transportistas vuelven a la carga por la Ronda Norte: estas son sus quejas (y deberes para la Administración)

Tanto la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra) como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se sienten como los convidados de piedra de las grandes infraestructuras de transportes no sólo de la comarca de Avilés, "si no de toda Asturias". Y esto es así porque desde hace décadas "sólo hay promesas y muchos estudios sobre mejoras que no se materializan en nada".

Alejandro García Monjardín, el presidente de Cesintra, lo explicó con estas palabras: "Es que todo son anuncios, todos son ideas, proyectos, pero es que no se acaba de culminar ninguno: las grandes obras no se acaban de culminar" Ovidio de la Roza apostilló: "Cualquier infraestructura en Asturias se anuncia, pero después, con mucha suerte, igual a los 25 años, se hace algo... cuando se hace".

En la boca de los dos representantes del sector del transporte está el ir y venir de la Ronda Norte –la carretera que debería liberar los tráficos de mercancías del Puerto de Avilés–, pero también en enlace de la Autopista "Y" con el polígono de la ría. García Monjardín, al respecto del paso de los camiones por la arteria del Puerto, señaló: "Entendemos que los afectados por esa masificacion de tráfico pesado estén molestos, pero más lo estamos los transportistas por la falta de infraestructuras", dijo. "En el caso de Avilés esa ronda que no se acaba de hacer; del Musel, mejor no hablar. Los camiones estorbamos en todas las vías, pero sin nosotros ni funcionan las industrias ni los ciudadanos tendrán las necesidades más básicas cubiertas", se reivindicó el profesional.

En la lista de cosas por hacer tanto García Monjardín como De la Roza incluyen: el acceso al Pepa, el entronque de Robledo (entre la "Y" y la Autovía Industrial), el tramo Cornellana a Salas... "Si empezamos a hablar, no vamos a parar". Y añadió: "Aquí todo son promesas, todo son patadas a balón para adelante, pero los sufridores tenemos que seguir aguantándonos", sentenció.

"Nosotros estamos en la famosa Alianza por las Infraestructuras, que se creó teóricamente para empujar desde todos los puntos de vista –políticos, sociales, etcétera– los grandes proyectos por carretera: no ha tenido ningún éxito ni, vamos, ni funciona. Había que presionar para que se desarrollasen las infraestructuras asturianas; se hagan en tiempo y forma, pero bueno, nada de nada".

O sea, el exceso de tráfico sólo tiene una explicació:carreteras sin hacer .

El 11 de noviembre de 2004 la entonces Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias estaba al cargo del socialista Franciso González Buendía. Ese día fue cuando la administración regional autorizó la contratación de la asistencia técnica para redactar el primer Estudio Informativo y de Impacto Ambiental de la bautizada como Ronda Norte de Avilés: la salida del tráfico portuario. Han pasado, desde entonces, 21 años. Aquel proyecto se lo llevó el tiempo, pero se lo quedó la paciencia de los avilesinos (de entonces y ahora). La última vez que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anduvo por Avilés fue hace un año: hizo una presentaicón por todo lo alto en el salón de recepciones del Ayuntamiento y cuando le tocó hablar lo que dijo que su presencia en el cocejo era para renovado su compromiso con los proyectos de Ronda Norte. Explicó que ese proyecto iba a dotar de nuevos accesos al puerto de Avilés. Lo que no dijo fue el plan de soterramiento de las vías del día. "totalmente improcedente hablar de plazos".

