La Alcaldesa de Avilés habla por primera vez de la ruptura del gobierno local: "No me da miedo"

Seis días después de que el gobierno local avilesino saltase por los aires, la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, se ha pronunciado sobre la salida de Podemos del ejecutivo municipal. "Creo que todos los cambios seguramente son para bien, y para dar un nuevo impulso algobierno de Avilés", ha asegurado esta tarde la regidora, tras mantener en encuentro con Belarmina Díaz, la nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, en la casa consistorial avilesina.

El gobierno local avilesino se fracturó el pasado 12 de febrero. Fue entonces cuando, tras días de negociaciones, la Alcaldesa decidió dejar sin funciones a los dos concejales de Podemos: Sara Retuerto, hasta entonces encargada de Festejos y Licencias Urbanísticas, y David García, de Deportes y Normalización Lingüística. "Me hubiera gustado seguir contando con todos. No ha sido posible, pero estoy convencida de que estamos preparados para continuar con un proyecto de ciudad que nos ilusiona a los que seguimos en el gobierno y no solo creo que estamos preparados, sino que estamos muy motivados para ello", ha agregado Monteserín.

Podemos concurrió a las pasadas elecciones en confluencia con Izquierda Unida, bajo la marca de Cambia Avilés. Obtuvieron cuatro ediles, dos de cada partido. Tras la salida de Podemos del gobierno local, los concejales de IU se posicionaron con el PSOE, al entender que la remodelación de Festejos era necesaria y tras asegurar que habían sido los de la formación morada los que decidieron romper las negociaciones iniciadas por los socialistas para remodelar el gobierno local.

En este escenario, Monteserín deja la puerta abierta los concejales de Podemos. "El futuro está sin escribir. En lo personal tengo el máximo aprecio a las dos personas que han dejado el gobierno, tanto a Sara como a David, lo único que no ha habido es entendimiento político, y ese entendimiento puede estar en paréntesis o ser definitivo. Pero eso no solo depende de mí", ha explicado Monteserín.