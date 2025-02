Costas niega al PP de Castrillón explicaciones de la obra del Espartal: "Quiero hablar con ellos cara a cara"

Continua la polémica alrededor de las dunas del Espartal. La Demarcación de Costas no remitirá al Ayuntamiento de Castrillón las explicaciones solicitadas respecto a las actuaciones que se desarrollan en el sistema dunar, y que han sido duramente contestadas por colectivos ecologistas y expertos en dinámica costera. En un documento firmado con fecha del pasado 12 de febrero, el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico responde al Ayuntamiento de Castrillón que considera "no procedente la remisión de la información solicitada". Costas argumenta esta negativa en el artículo 13.2.c de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por el que se regulan las excepciones al derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. Específicamente, se refiere a las causas que están sujetas a un procedimiento judicial.

Ante la negativa, Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, ha solicitado un encuentro presencial o telemático con Fernando de la Torre, jefe de Costas, con el objetivo de que se aclaren los trabajos que se han desarrollado en las dunas de El Espartal y si estas han seguido lo estipulado en el proyecto de regeneración del sistema dunar.

"Quiero hablar con ellos cara a cara para que me lo expliquen directamente, ya que no pueden facilitar la información solicitada. Hacen referencia a una ley que puede tener varias interpretaciones. Me imagino que sus razones tendrán para no dejarnos acceder a los documentos", señala Alonso, quien asegura que prefiere "hablar directamente, ya sea en persona o vía telefónica, porque por carta es todo más seco". "Seguro que hablándolo podemos llegar a un entendimiento, por eso no quiero dejar caer esto en caso roto. Ahora estamos a expensas de Costas, yo estoy dispuesto a ir a donde me digan para tener una reunión", subraya el regidor.

Todo llega tras salir a la luz, a principios de enero, una gran explanada en la parte trasera de las dunas. Además, se había destruido toda la huella vegetal de la zona a pesar de ser un lugar de alto valor ecológico. El Consistorio castrillonense solicitó a la Demarcación de Costas aclaraciones por escrito de los trabajos que se estaban realizando en el sistema dunar de El Espartal, después de que el personal técnico comprobara que en el proyecto de ejecución no se contemplaban ni las actuaciones con maquinaria, ni el movimiento de arena en la zona, ni la reconstrucción del frente dunar. Sí figuraba, en cambio, la colocación manual de 12 filas de captadores de arena, cada una de ellas de 100 metros de longitud. El documento especifica asimismo que las acciones realizadas serían "no agresivas con el medio".

La actuación ha sido duramente criticada por los científicos, quienes consideran que esta intervención "ha echado abajo una década de regeneración de la duna". "La pretensión de reconstruir una cumbrera en la parte occidental de la playa (de San Juan) utilizando arena de la playa y de la duna que lleva formándose en la parte posterior desde hace varios años, va a suponer un retroceso en el reequilibrio del propio sistema dunar. No se debe olvidar que es un sistema dinámico y que, con el tiempo, logrará recolocarse de acuerdo a las nuevas condiciones", analizó a primeros de ener el profesor Ricardo Anadón, quien durante una década ha analizado El Espartal. "Lo están destruyendo todo", sentenció.

