Juanjo Fernández (IU) habla de la crisis de Avilés: "Ninguno de los tres partidos quería la ruptura: se nos fue de las manos"

Juan José Fernández (Avilés, 1961) es el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Avilés y es uno de los impulsores de la coalición Cambia Avilés (CA) con la que su partido concurrió a las elecciones locales en 2019 y, últimamente, en 2023. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza de la cafetería en la que se forjó el acuerdo del gobierno "de la izquierda plural" que esta semana pasada saltó por los aires ante la ausencia de Podemos, la otra mitad de CA, precisamente.

¿El motivo de la crisis de gobierno es la contestada gestión en Festejos de Sara Retuerto?

Sí, sí. Cambia Avilés llegó de nuevas al gobierno municipal y no son lo mismo las dinámicas que se tienen en la oposición a las que se tienen en el gobierno. Así que llegamos a gobernar y nos ponemos a gestionar. Y luego, evidentemente, todo el mundo trata de hacer las cosas bien, de eso no tengo ninguna duda, pero a veces no se consigue. Estoy convencido de que Sara [Retuerto] creía que estaba haciendo las cosas bien, pero la gente dice lo contrario. Y la gente nunca es el problema, la gente nunca se equivoca. Además, estamos hablando de un tema como el de festejos del que entiende todo el mundo, no estamos hablando de ecuaciones matemáticas. Entonces, cuando la gente dice una cosa y la gestión no se corresponde, lógicamente el gobierno tiene la obligación de escuchar a la gente y de actuar. Y yo soy de los que pienso que hacer autocrítica es una cuestión buena, positiva, nunca es negativa, y la gente la entiende. Y lo que quería el gobierno era intentar corregir los problemas que había en un área concreta y tratar de solucionarlos.

Retuerto, sin embargo, considera que la han echado del gobierno.

Bueno, a ver, el objetivo era ese exclusivamente: solucionar un problema que había y que había un cierto clamor social en la ciudad que lo decía para hacer las cosas mejor, que es la obligación de cualquier gobierno. Entonces, cuando planteamos eso, la respuesta que se nos da es que no, que no lo aceptan. Si no seguimos como estamos ellos dicen que renuncian a gestionar todas sus competencias. No hubo ningún tipo de negociación, no se negoció contrapartidas: pues a esto, o a lo otro... simplemente se dijo: "O las cosas quedan como están o nosotros nos vamos del gobierno".

Con lo cual, ellos se han ido.

Ellos se han ido. Vamos a ver, esta es una situación que nadie se esperaba, que a todos nos cogió por sorpresa: estoy convencido de que ninguno de los tres partidos del gobierno lo quería. El tema se nos fue de las manos y acabó en una ruptura del gobierno que nadie deseaba. Pero bueno, las circunstancias son estas.

Retuerto aseguró en la rueda de prensa que dio el lunes que su trabajo había sido torpedeado: sobre todo por los socialistas.

No se trata de buscar explicaciones políticas a un problema de gestión, porque no las hay. Ya dijimos que habríamos planteado lo mismo si el concejal al frente de Festejos fuese del PSOE o de Izquierda Unida. Aquí hay un problema de gestión que había que solucionar y lo intentamos. Convertir eso en un problema político es algo que no se sostiene porque todo el mundo en Avilés sabe lo que pasaba aquí. Y sabe que nuestra intención, nuestra voluntad, era corregir un problema de gestión e intentar hacer lo que tiene que hacer cualquier gobierno: desarrollar sus competencias con eficacia y eficiencia. No hay más. Sé lo que es gobernar, porque estuve en uno. Y sé lo que es llegar a una gestión sin saber, muchas veces, un montón de cuestiones, pero para eso están los técnicos municipales. El Ayuntamiento tiene unos técnicos estupendos, una gente con la que podemos colaborar y son el principal apoyo de cualquier concejal. Y el concejal para desarrollar su labor no está solo. Yo llegué a Cultura y me apoyé en el equipo de Cultura que tenía Román Antonio Álvarez.

Entonces, la Alcaldesa les retira las delegaciones y las reparte con el PSOE.

La Alcaldesa actúa como una buena directora de orquesta. Cuando hay un instrumento que desafina y el músico no quiere hacer nada para cambiar, el público empieza a protestar. Si el público detecta un instrumento que desafina, la directora de orquesta tiene que solucionar el problema.

¿Y lo de que sus competencias hayan aterrizado en el PSOE?

Evidentemente, hay un acuerdo de gobierno que tiene unas competencias para el PSOE y otras competencias para Cambia Avilés. Podemos se va del gobierno. Quedan dos concejales de cuatro dentro del gobierno. Sería una locura que Izquierda Unida se plantease gestionar todas las competencias que tiene asignadas Cambia. Seríamos incapaces. Hay que ser realistas. Entonces, la Alcaldesa hizo un decreto sobre la base de que Izquierda Unida no quería más competencias. Ni queríamos ser parte activa en este conflicto como si estuviéramos en una lucha del poder. Ahora, una vez que el terreno de juego está delimitado, una vez que Podemos ha decidido irse del gobierno y que el gobierno queda compuesto por PSOE y Izquierda Unida, pues habrá que hacer ajustes.

Ilústreme.

No creo que le sorprenda que le diga que tenemos interés en gestionar la llingua.

¿Y la tenencia de Alcaldía?

Ahora que el gobierno queda compuesto por dos fuerzas políticas, pues tenemos que hablar y tenemos que ver cómo reajustamos: la llingua, la tenencia de alcaldía.

¿Cómo van a trabajar a partir de ahora?

Vamos a lo real. Lo real es que ni los concejales de Podemos ni los concejales de Izquierda Unida somos tránsfugas. Estamos hablando de una coalición electoral. Una coalición electoral, desde el punto de vista legal, es difícil de romper. Ambas organizaciones estaremos al tanto de las alternativas que nos de permite las leyes vigentes.

