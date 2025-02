Manolo Díaz descubre sus vínculos familiares con "De niña a mujer"

El músico asturiano que más lejos ha llegado es Manolo Díaz (Oviedo, 1941). Un centenar de sus amigos se lo dijo ayer en la avilesina sala Santacecilia, la que regenta otro Manolo, Egocheaga, ayer maestro de ceremonias y también devoto seguidor del creador de, por ejemplo, "Black is Black". Pero no sólo. Que Manolo Díaz es el tipo que escribió lo mejor de Julio Iglesias en los años 80. De esa parte del homenaje de ayer se encargó Diego Ramos: cantante tributo, torero y "julista".

Manolo Díaz y Rose McVeigh, ayer, en el pub Santacecilia de Avilés. / Ricardo Solís

Díaz y su mujer, Rose McVeigh, pasaron al patio del Santacecilia. Y allí fueron recibiendo a amigos y familiares. "No creo que tenga méritos para una cosa así", asegura Manolo Díaz, así como quien no quien quiere la cosa, al respecto del homenaje que le han montado.

"La mejor canción de Julio es ‘De niña a mujer’", explica a LA NUEVA ESPAÑA. Y cuenta: "Estábamos en su casa. Me enseña una música, pero no hay letra. Sale entonces la que todo el mundo conoce". Y esa letra que todo el mundo conoce, al asturiano le lleva a su hija Vanessa. "A Julio, a Chábeli" –confiesa– "pero yo, cuando la escucho, me acuerdo de mi hija".

Rose McVeigh certifica a todos los que quieren saludar al productor y ejecutivo discográfico que poco a poco va sabiendo que antes de que Diego Ramos repase el repertorio de su amigo Iglesias, Kike Lusquiños, armado con una sola guitarra, va a reinterpretar lo mejor de la época de autor protesta de Díaz.

"En apenas seis días hemos montado este homenaje", desvela Egocheaga, que hace relación de méritos de un Díaz que a la pregunta "¿cómo estás, Manolo?" responde "muy vieyu".

La plaza de Trascorrales acogerá esta tarde (19.00 horas) la presentación del libro "Ayer tuve un sueño. Manolo Díaz. Sesenta años de música pop en español", una biografía del productor musical asturiano. Participarán en el acto, además de Díaz, el cantautor Víctor Manuel y Belén Carreño, autora de la obra. Moderará el periodista Javier Blanco.

