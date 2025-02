Monteserín: "Los cambios pueden servir para dar un impulso a este gobierno"

Seis días después de que el gobierno local avilesino saltase por los aires, la alcaldesa socialista Mariví Monteserín se pronunció ayer sobre la salida de Podemos del ejecutivo municipal. "Creo que todos los cambios seguramente son para bien, y para dar un nuevo impulso al gobierno de Avilés", aseguró la regidora, tras mantener en encuentro con Belarmina Díaz, la nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, en el Consistorio.

El gobierno local se fracturó el pasado 12 de febrero. Fue entonces cuando, tras días de negociaciones, la Alcaldesa decidió dejar sin funciones a los dos concejales de Podemos: Sara Retuerto, hasta entonces responsable de Festejos y Licencias Urbanísticas, y David García, de Deportes y Normalización Lingüística. "Me hubiera gustado seguir contando con todos. No ha sido posible, pero estoy convencida de que estamos preparados para continuar con un proyecto de ciudad que nos ilusiona a los que seguimos en el gobierno y no solo creo que estamos preparados, sino que estamos muy motivados para ello", agregó Monteserín.

Podemos concurrió a las pasadas elecciones en confluencia con IU, bajo la marca de Cambia Avilés. Obtuvieron cuatro ediles. Tras la salida de Podemos del gobierno local, los de IU se posicionaron con el PSOE, al entender que la remodelación de Festejos era necesaria y tras asegurar que habían sido los de la formación morada los que decidieron romper las negociaciones. En este escenario, Monteserín deja la puerta abierta a los de Podemos. "El futuro está sin escribir. En lo personal tengo el máximo aprecio a las dos personas que han dejado el gobierno, tanto a Sara como a David, lo único que no ha habido es entendimiento político, y ese entendimiento puede estar en paréntesis o ser definitivo. Pero eso no solo depende de mí", explicó.

IU se brinda a negociar

En IU existe el mismo ofrecimiento a colaborar. "En Avilés hay una mayoría de izquierdas y va a seguir ejerciendo como tal ", subrayó el coordinador de IU, quien se comprometió a "negociar tema por tema" y teniendo en cuenta el pensamiento de Podemos para salir de esta crisis "de la mejor manera posible". No obstante, Juanjo Fernández reconoce que resulta una paradoja esta convivencia en una coalición electoral que, desde el punto de vista legal, es difícil de romper. Tanto los servicios jurídicos del Ayuntamiento como los de los partidos que forman parte de Cambia –IU y Podemos– están estudiando estas circunstancias. "Actuaremos según la ley permita", proclamó Fernández, quien aclaró que "aquí nadie es tránsfuga". El cumplimiento del acuerdo de gobierno es su prioridad y manifiestan los de IU que están satisfechos con el trabajo de sus concejales.

Retuerto y su voto

Desde las filas de Podemos, su concejala Sara Retuerto recordó ayer, por su parte, que no abandonan el grupo municipal en el que, no obstante, remarcó, "hay dos partidos". De momento, y de cara al Pleno de este viernes, señaló "continuamos en el grupo y votaremos de acuerdo al programa que tenemos", pues a las coaliciones electorales como la de Cambia Avilés no se les aplica el reglamento orgánico municipal y su vacío de funciones no implica que se les considere no adscritos. "Nosotros no dejamos el grupo municipal, simplemente no somos gobierno en el momento que se nos retiraron las competencias".

Ante el anuncio de la ruptura de ese acuerdo de gobierno, Retuerto aseveró que "se vendió la piel del oso antes de cazarlo" pues dijo haber recibido dos llamadas de la Alcaldesa y una convocatoria a verse con sus socios el pasado día 10. "Otra cosa es que hubieran hablado antes de ello", subrayó. De hecho, abundó, si hubiera conocido antes la decisión adoptada por PSOE e IU, no se habría desplazado al congreso celebrado la pasada semana a Sevilla.

Nuevo coordinador de Festejos

La concejalía de Festejos incorporará al periodista de la TPA Giuseppe Montoto como coordinador del área, que se incorporará a su nuevo puesto en los próximos días. Montoto, que es licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid, se encargará de coordinar tareas relacionadas con la planificación, organización e impulso de actividades y programas que contribuyan a la promoción festiva y cultural de Avilés.

El nuevo coordinador del área ha colaborado activamente con el Consistorio desde hace más de diez años en diferentes actos como la presentación de las medallas de oro de la ciudad, la presentación del pregón de El Bollo y el desfile de Carrozas del domingo de Pascua, las fiestas del Antroxu coordinando los jurados del Descenso de Galiana, el concurso de Murgas y el Gran Desfile, o más recientemente el encendido del alumbrado navideño.

Desde el área de Festejos se le presenta como «gran conocedor del tejido asociativo, festivo y cultural de la ciudad gracias, en parte, a que desde hace más de 12 años desarrolla su trabajo como periodista en Avilés para TPA Noticias». n