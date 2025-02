Alerta en los bares: detectada la "estafa del chupito" en España

Hay estafadores que se han convertido en auténticos reyes de la mentira y el engaño. Otros han hecho de la oportunidad su gran baza. Algunos incluso muestran unas dotes de representación y actuación casi propias del teatro o del cine. Pero luego los hay más simples: simplemente se aprovechan de la norma o la ley para operar sin necesidad de hacerlo con disimulo.

Es lo que han detectado en los bares de una ciudad española, donde los hosteleros se han tenido que poner en guardia ante las andanzas a última hora del día, cuando cae la noche, de un hombre al que ya han bautizado como "el estafador del chupito". Lo cierto es que su mecánica y modo de actuar se ha ido repitiendo en diferentes establecimientos, y eso ha hecho activar las alarmas en los bares de la zona para estar en guardia.

¿Pero qué es lo que está pasando y que debe hacer estar alerta a los hosteleros y camareros españoles? Los hechos están ocurriendo en los últimos días en Avilés. Un hombre visitó varios bares en su andanza por la noche avilesina con el fin de alimentar una borrachera y no pagarla, según han referido varias de las víctimas de cliente. Actúa con ánimo claro y deliberado de no abonar lo consumido y lo hace aprovechando un momento oportuno y contando con que la baja cuantía de dinero de lo que estafa en cada establecimiento no es constitutivo de delito.

Es más, el "estafador del chupito" se ve con tal impunidad para su cometido que no tiene empacho en reconocerlo o no le hace falta guardar especial disimulo. Al contrario, se trata sin duda de un malhechor más bien descarado que ya se ha granjeada fama en la localidad asturiana de más de 75.000 habitantes.

El "modus operandi" del que ha sido bautizado como el "estafador del chupito" es, en realidad, muy sencillo: accede a un bar a última hora de la noche, cuando menos público tiene el local y los camareros están recogiendo, centrados en las labores de cierre y con ganas de poner fin a una intensa jornada laboral. Entonces es cuando pide "un chupito", se lo bebe y cuando el camarero le reclama el pago dice: "No tengo dinero. Llama a la Policía si quieres". Y se va por pies.

Esta operación la repitió al menos en tres locales en los últimos días con diverso éxito: en un bar triunfó, en un segundo se llevó unas voces en su huida y en el tercero no traspasó el dintel del local. A esto hay que sumarle un cuarto intento más reciente, cuando la alerta ya estaba extendida y los dueños de bares, en guardia.

En este último intento, cuando el trabajador del local le estaba sirviendo la consumición alcohólica, se percató de que se trataba del famoso "estafador del chupito". Entonces se negó a servir la bebida, pudiendo evitar ser estafado por el bebedor moroso.

El estafador del chupito se ha revelado como un auténtico "caradura" para los hosteleros avilesinos, que están dispuestos a compartir información y encender las alarmas para evitar ser estafados. Quizás el dinero estafado no sea, en este caso, una cantidad dolorosa, pero no deja de ser hiriente para quienes regentan negocios que alguien vaya a consumir sin pagar y vean su trabajo sin recompensa alguna.

Máxime cuando se trata de un hombre que, en este caso, poco menos que se burla de los trabajadores de los bares tras negarse a pagar. La estafa del chupito ha llegado a esta ciudad española, y los hosteleros deben estar alerta para evitar verse afectados.