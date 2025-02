César Sánchez: "Que te voten los compañeros es muy especial"

El actor avilesino César Sánchez ha sido nominado a los premios de la Unión de Actores y Actrices a mejor actor de reparto por "Los lunes al sol", adaptación teatral de la película del mismo título dirigida por Fernando León de Aranoa. Sánchez ya estuvo nominado el año pasado por su doble papel en la obra "Tomás Moro, una utopía". El 10 de marzo a las 20.30 se celebrará en el madrileño Teatro Circo Price de Madrid. la 33.ª edición de los galardones. Otro asturiano, Javier Gutiérrez, está nominado también como actor de reparto por su trabajo en la serie "El caso Asunta".

Sánchez comentó a LA NUEVA ESPAÑA que la nominación para una distinción de este tipo es "siempre una gran satisfacción, como cualquier premio, pero este es muy especial porque son tus propios compañeros de profesión quienes te votan". "Los lunes al sol", explica, "es una función, como la película, que trata de la frustración de una gente que, de pronto, se encuentra sin trabajo y se enfrenta a la vorágine del mercado laboral. Se aborda la pérdida de identidad personal en los trabajos de hoy en día y reivindica la unión y la amistad para solventar los problemas".

Su personaje es Amador, "el más acabado de todos, el de más edad. Después de estar toda la vida trabajando en el mismo sitio se ve en la calle y no entiende nada. Se refugia en el alcohol y su degradación llega hasta el hundimiento total".

La carrera de Sánchez (Avilés, 1953) dio comienzo en los años setenta, aunque fue su participación en el montaje de "Luces de bohemia", bajo la dirección de Lluís Pasqual en 1987, la que le aportó un mayor reconocimiento. Ha trabajado en numerosas series de televisión como "Aquí no hay quien viva" o "Mercado central".

Sobre "Los lunes al sol" en su versión teatral, Sánchez destacó que "aunque las dos versan sobre lo mismo hay diferencias: los diálogos, por ejemplo, son distintos. La acción que se realiza transcurre en un único espacio que se transforma según las necesidades. Otra diferencia: al ser en vivo las emociones se transmiten con mucha más precisión. Y también en esta versión se visualizan algunas nuevas formas de trabajo que en la época de la película no estaban muy en boga como los trabajos precarios, sobre todo de los jóvenes". "Un actor no deja de aprender durante toda su vida", según Sánchez, "aquí, tras cincuenta años de profesión, he reaprendido el valor de la escucha, la importancia del conflicto y el objetivo. Además, tengo compañeros alucinantes a los que me gusta espiar entre cajas".