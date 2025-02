Los coletazos de la crisis de gobierno en Avilés: PSOE e IU negocian ahora las tenencias de Alcaldía

La ruptura del gobierno local, con la salida de Podemos, seguirá dando coletazos durante varios días. PSOE e IU han decidido dejar para la semana que viene la negociación sobre cuestiones de funcionamiento interno, como quién sustituirá a Sara Retuerto como primer teniente de alcalde. Pero los grupos de la oposición quieren más información y cuanto antes. Por eso ambos han presentado para el Pleno de mañana un ruego y una interpelación exigiendo explicaciones. Además, se dará cuenta sobre ese mismo asunto en el punto dedicado a las resoluciones de Alcaldía. Y aún más: el PP ya ha solicitado por registro un Pleno extraordinario solo para hablar de la ruptura del gobierno.

El pacto de gobierno entre el PSOE y Cambia Avilés, formación con la que se presentaron a las elecciones Podemos e IU, dejaba a Sara Retuerto, de la formación morada, como primera teniente de alcalde, mientras que el socialista Manuel Campa ocupaba la segunda tenencia de alcaldía. Muchos dieron por hecho que el concejal de Desarrollo Económico y Urbano sustituiría a Retuerto, pero puede ser una apreciación precipitada. Es más, PSOE e IU negociarán este extremo la próxima semana, una vez que se hayan celebrado el Pleno y el congreso de la Agrupación Socialista de Avilés. "El pacto político sigue intacto; otras cosas habrá que hablarlas en unos días", indicaron las distintas fuentes consultadas.

El PP, por su parte, insiste en que es la Alcaldesa la que tiene que dar explicaciones sobre la ruptura del gobierno y "las explicaciones oportunas que tienen que ver con las certezas y con los puntos importantes que esta ciudad tiene pendientes y que requieren acuerdos para salir adelante". En este sentido, desde la bancada de la izquierda las tres fuerzas políticas que la ocupan (también en el salón de Plenos) se insiste en que la salida de Podemos del Gobierno no pondrá en riesgo las votaciones a favor de los grandes proyectos de ciudad. "Sería absurdo que Podemos votara en contra de lo que firmó en el pacto de Gobierno. No podrían justificar que entonces lo apoyaran y ahora no", señalaron las mismas fuentes.

También desde la izquierda se critica que PP y Vox lleven por separado al Pleno la ruptura del Gobierno, "cada uno por su cuenta, lo que demuestra que el diálogo es escaso o nulo entre ellos".

El asunto de mayor trascendencia que se tratará en el Pleno será la aprobación definitiva de la modificación del Plan Urbano para ampliar el vertedero que ArcelorMittal explota en El Estrellín.

Monteserín: "Los grandes temas se aprobarán por mayoría"

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, evitó ayer entrar en una dinámica de acusaciones sobre quién rompió el pacto de gobierno local y por qué. Es más, se mostró confiada en que Podemos seguirá votando a favor de la gestión de PSOE e IU aunque esté fuera del gobierno local. La regidora aseveró que Avilés tiene que afrontar importantes retos y necesidad de sacarlos adelante remando a favor de la ciudad. Por eso, afirmó estar "segura de que en los grandes temas va a seguir siendo así por la mayoría de los miembros de la Corporación".

La regidora avilesina remarcó que "la coalición de gobierno tiene un proyecto de ciudad que no es improvisado y ahí nos identificábamos todos", en referencia al pacto suscrito tras las elecciones por PSOE-IU y Podemos. "En la práctica hay cosas que no han funcionado y había que corregir; no quiere decir que los grandes temas no sigan adelante", zanjó.

Alba Rodríguez, nueva secretaria general de Juventudes Socialistas

Alba Rodríguez Díaz es la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de Avilés, sustituyendo en el cargo a Jorge Arenas, que lideró la organización desde 2023.

"Juventudes Socialistas debe ser una herramienta útil al servicio de la juventud de Avilés y un baluarte contra la ola reaccionaria que afecta al mundo", afirmó Rodríguez Díaz.

La nueva secretaria general de los jóvenes socialistas es de Jardín de Cantos. Estudió en el IES Carreño Miranda y se graduó en Turismo en la Universidad de Oviedo, con el premio extraordinario al mejor expediente académico y el mejor trabajo de fin de grado.

Afiliada al PSOE desde 2023, los mayores desafíos a los que se enfrenta Alba Rodríguez Díaz son "reconectar con la juventud avilesina, impulsar la afiliación y estrechar lazos con las asociaciones y la sociedad civil".

La nueva secretaria general contará con la colaboración de Nicolás Fernández Soler como responsable de organización, y Leandro Andrés Di Pace en política institucional.

