"Duras y yo tuvimos unas vidas paralelas, la entiendo maravillosamente", dice la directora de "La Música"

La directora de escena Magüi Mira atiende a LA NUEVA ESPAÑA en uno de los vestíbulos del hotel en el que se aloja estos días en Avilés. Mañana y pasado presenta en el teatro Palacio Valdés (20.00 horas) "La Música", con Ana Duato y Darío Grandinetti.

-Imagino que lo más difícil fue pillar los derechos de Marguerite Duras.

-Ella lo titula: "La Música". "La Música", en español.

-Eso no lo sabía yo.

-Para que luego vea. Pone "La musica", sin acento ni nada.

-Es un clásico...

-Sí, sí, sí.

-Lo escribió en los sesenta.

-En 1965.

-Era una historia como para usted, ¿no?

-Pues sí, porque... Porque sí, sí, sí. Y le voy a decir por qué. Son muchas razones. Porque ella lo escribió en el 65. Y pone el foco en las relaciones de pareja. Qué hacemos con esa suma fascinante de sexo y amor, ¿no? Qué nos cuentan, pues bueno, que te casas, que tienes... Hay como una estructura ahí de vaso para que todo fluya mejor, ¿no? Todos nos lo creemos. Yo me casé hasta por la iglesia y todo. Aunque fue en la Universidad de Valencia. Bueno, bueno. En fin, estaba todo como encauzado, pero ella, fíjese que escribió en el 65: a las puertas del Mayo Francés.

-Ya, ya.

-Y entonces eso saltó por los aires en ese momento, ¿no? Que hacemos con esa suma de pasión, sexo, que es un lenguaje de comunicación extraordinario, ¿no? Porque fuente de vida es la vida y nos lleva al éxtasis, ¿no? O a la muerte.

-Entiendo.

-Las dos cosas. ¿Qué hacemos con esa pasión, con el sexo? ¿Y qué hacemos con el amor y la familia que se genera?

-Porque la historia de estos dos se supone que ha terminado y se reúnen para finiquitarla, ¿no?

-No, ya la han finalizado, pero se reúnen para firmar el finiquito.

-Pero volvamos a lo que me cuenta de que "La Música" está escrita para mí.

-Piense que en ese momento estaba yo. Sí. Ella lo escribe y justo en ese momento estaba yo viviendo una historia de pareja. Sí. Con un marido infiel, exactamente, que ella escribe ahí. Y no sabíamos qué hacer y nuestra vida se convirtió en un infierno. Y nos tuvimos que separar. Que es lo mismo que ella escribe en el mismo momento. Duras y yo hemos tenido unas vidas paralelas hasta el punto de que yo la entiendo maravillosamente a ella. Porque, ¿qué pasó? Que mi amor con mi pareja ha perdurado en el tiempo. Que es lo que ella escribe también. Que nunca dejan de amarse. Ha pasado exactamente igual, ¿no?

-Pero la vida común, no.

-No, en la vida común no es posible, por eso nos tuvimos que separar: esa es la tragedia. La tragedia es que la atracción y la pasión y el amor continúan, pero la convivencia es imposible. Esa es la tragedia. Los dos se siguen deseando, los dos se siguen amando. Ellos se aman con pasión, locamente, desbordadamente, desordenadamente. Se desean exactamente igual, locamente, desordenadamente, hasta la muerte, ¿no? Pero su vida no es posible, su vida en común no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Te lo acabo ya. Acaba lo que ella cuenta, ¿no? Que es tan fascinante. ¿Por qué es una tragedia? Porque es una tragedia para los dos, pero de diferente manera. Porque hay amor de mujer, pasión de mujer y amor de hombre y pasión de hombre. Entonces, ella consigue escapar, rehacer su vida y no seguir presa, perdona, en esa relación para ella carcelaria, opresiva, ¿no? No de igual a igual. Entonces, ella descubre que ella puede comportarse igual que él y consigue escapar.

-Esto lo escribió para la tele.

-No, no, no. No lo escribió para la tele. Ella lo escribió para teatro, fue al revés.

