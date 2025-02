"Mi personaje en ‘La Música’ me corre un poco de lo que vengo haciendo", dice Grandinetti

-Hacía mucho tiempo que tenía ganas...

-Ganas de hacer teatro. Sí, yo hace cerca de 10 años que no hago teatro, pero es algo que hice mucho tiempo también: he pasado muchos años haciendo solo teatro. Así que, nada, no aparecía nada que me entusiasmara. Lo poco que me ofrecían para hacer no me entusiasmaba. Entonces, lo había como descartado y ya había pensado que no me iba a entusiasmar más con ningún proyecto. Y me llegó esto y dije, al fin, algo que me gusta. Porque llevaba un tiempo queriendo... Tampoco buscaba yo, ¿eh? Yo no buscaba.

-¿Le llamó por tu representante?

-Sí, por intermedio de mi representante. Me hizo saber que Magüi Mira quería hablar conmigo sobre este proyecto. Me mandaron la obra, la leí, me gustó. Y bueno, lo consulté con mis hijos también.

-¿Y qué es lo que le gustaba del tipo este?

-Me gustaba el personaje. Es un personaje que me corre un poco de lo que vengo haciendo últimamente en las series y eso. Un tipo mucho más débil que los que estoy haciendo últimamente.

-Sí, porque usted tiene cara de tipo duro.

-Sí, sí. Este es un hombre muy frágil, con un dolor muy... En carne viva. Un hombre que no ha sabido hacer el duelo de esta relación. Melancólico, si se quiere. También atrapado a esa cosa que no puede... Y con un gran porcentaje de celos y de necesidad de poseer. Bastante conflictuado. Y me parecía muy atractivo.

-Disculpe esta pregunta de friki, pero es que usted protagonizó una película tan legendaria como "El lado oscuro del corazón". ¿Qué le recuerda a usted?

-Oh, es fantástico, porque esa sí tenía un grado de sensibilidad, ese personaje también. Del que también después me fui corriendo, qué sé yo. Y tengo unos recuerdos fantásticos de eso.

-El "aliento afrodisiaco".

-O con un "aliento insecticida". Sí, sí, mirá, de verdad, me he olvidado de esa parte, aunque recuerdo mucho. Recuerdo momentos del rodaje también. Eliseo Subiela era un gran amigo y lo pasábamos muy bien, la verdad. Muy bien, es verdad. Nosotros preparábamos las películas, nuestro trabajo, el mío y el de él, comiendo. Nos juntábamos a comer y hablábamos. No hablábamos del personaje, ni de la historia, más que lo elemental. Y después empezábamos a divertirnos, a hablar de cosas. E inevitablemente quedaban relacionadas con la peli. Porque sabíamos los dos que... Pero no era una cosa, ¿sabes? Era muy flojo, muy suelto.

-¿Cuándo tuvo constancia de que "El lado oscuro del corazón" era una película de leyenda?

-Pues en Barcelona. Cuando fui unos años después.

-Porque esto fue hace 30 años.

-Sí, es que yo cuando hice "El lado oscuro" terminé de filmar la película. La película se estrenó y yo estaba haciendo teatro. Entonces no podía acompañar a la película a los festivales. No pude ir casi a ningún festival. Solo fui al de La Habana.Pero no pude ir a otros. Y tampoco pude venir a estrenos en España. Donde nos comentaban que funcionaba muy bien. Unos años después volví a Barcelona después de un tiempo. Y me di cuenta de lo que había pasado con la película. Porque me lo hacía ver la gente en la calle. Y recuerdo que 10 años después estábamos filmando la segunda parte en Barcelona. Y con el liceo fuimos a La Sala Verdi de Barcelona. Porque la daban en las sesiones golfas. Diez años después la daban.Y entramos. Una vez que entró la gente. Entramos y hacían mirar. Y eran todos jovencitos. Todos chicos de 20 años. Otra vez los que veían la película. Diez años después. Pero es que estos chicos cuando la hicimos tenían 9 o 10. Y 10 años después estaban viendo esa peli. Y eso nos impactó mucho en el liceo y a mí. Que seguía siendo una película joven. Para gente joven. Yo hace mucho que no la veo. No sé cómo habrá envejecido. Si habrá envejecido bien o mal.

