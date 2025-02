Habla Sara Retuerto, concejala expulsada del gobierno de Avilés: "Me sentí abandonada desde el primer momento"

Sara Retuerto participó activamente en la negociación del pacto de gobierno con el PSOE tras las elecciones de mayo de 2023. Ella y David García representaban a Podemos bajo el paraguas de Cambia Avilés, marca con la que se habían presentado a los comicios municipales asociados con IU. Retuerto empezó como portavoz de la confluencia de ambos partidos, aunque solo unos meses después, en enero de 2024, cedió ese papel a su compañero de partido. En junio se hizo balance satisfactorio de un año de pacto local y en diciembre se empezó a plantear internamente, pero solo para conocimiento de algunos, que las críticas a la gestión de la concejala estaban empezando a afectar a la línea de flotación del ejecutivo local. Los festejos navideños empeoraron la situación y el PSOE e IU acordaron ofrecer a Retuerto una salida: dejar sus competencias y cambiarlas por transformación digital y el Observatorio Económico. El rechazo se llevó por delante a los ediles de Podemos, que salieron del gobierno con un decreto de Alcaldía el día 12. Ahora Retuerto ofrece su versión.

La propuesta. La concejala considera que no hubo propuesta, sino una imposición. «Por eso no hubo contrapropuesta», asegura. «Es una retirada de competencias y eso implica que según el artículo 5 del Reglamento Orgánico Municipal, el concejal o concejala ya no está en el gobierno. Así que, como el decreto nos incluye a los dos (ella y David García), pues estamos en la oposición».

¿Quién decidió rechazar la oferta del PSOE e IU? «No es una cuestión mía ni de David (García), sino de partido. Como organización política, las decisiones que se adoptan tienen sus cauces», asegura Retuerto. Y añade: «Intervino [en la decisión] sobre todo la militancia». Podemos Avilés tiene en sus filas 135 militantes, de los que están al día 97, explica. «Los tres partidos tienen que consultar con sus organizaciones para firmar un acuerdo de gobierno, y cuando se quiere romper y que Podemos desaparezca, también debe tratarse en el partido y con la militancia», insiste. «Firmar el pacto de gobierno llevó muchos días, muchas semanas, pero para expulsarnos, les entró la prisa y lo quisieron resolver rápido».

Los decretos de Alcaldía.Una condición de Podemos para negociar fue que no se publicara nada en prensa, pero no fue así. Ella cuestiona ahora «la manera de querer coaccionar o amenazar en salir en prensa con difamaciones contra mi persona, pero sin nombres ni apellidos. No sé quién fue, pero no se ajustan a la realidad». A las 13.30 horas del pasado miércoles 12 la Alcaldesa ejecutó con el decreto para nuestra expulsión, «y ahora, lo que hacía yo se lo reparten entre tres concejales del PSOE. ¿Qué era eso de la transformación digital y el Observatorio Socioeconómico, que ni ellos saben explicar. Pensaban que íbamos a aceptar que siguiera aquí liberada, cobrando un sueldo y que así no molestaría», afirma Retuerto.

Las críticas a Festejos.La concejala asegura que se sintió «abandonada desde el primer momento», y que desde el comienzo de mandato se trató de «debilitar al adversario en lugar de ayudar», cuando «todos sabían que a Festejos le falta presupuesto y estructura, tratándose además de un área siempre polémica». Y especifica que solo cuenta con un técnico para elaborar los pliegos de contratación, y que «si esa persona se queda de baja, que tiene derecho como cualquier trabajador, no se tramita nada. No sale ni un contrato ni una fiesta», cuando además ahora todos los contratos deben salir a licitación. «Es una estructura obsoleta y ruinosa, que valdría hace 30 años, pero ahora ya no. La ciudadanía exige más eventos, de más calidad y seguridad». Sara Retuerto asegura que el equipo de Festejos «se dejó la piel con la estructura obsoleta y el presupuesto ruinoso que hay. Lo dio todo».

Los presupuestos. Festejos se encarga de la programación de las fiestas, y «desde el primer momento dije que o hay más presupuesto o no se pueden hacer tantos eventos con lo que han subido los costes», afirma la exedil del área. El Antroxu y El Bollo, con la Comida en la Calle, son las fiestas que más presupuesto necesitan. Luego están los festivales, «La Grapa», «La Mar de Ruido», y el Folclórico». A continuación son las fiestas de San Agustín, «y ahí ya vamos a la ruina», asegura Retuerto. Así que para Navidad «se llega sin un duro. Por eso dependemos del remanente, y eso condiciona la programación. Cuanto más se demora la contratación, menos oportunidades hay en el mercado y surgen los problemas. Podemos tener idea de lo queremos y del dinero que necesitaríamos, pero luego dependemos del remanente». La edil de Podemos asegura que «más de la mitad del presupuesto se va en infraestructuras, limpieza y seguridad en las calles».

La iluminación navideña.A la pregunta de por qué se contrató tarde la iluminación navideña, se muestra firme: «Por mucho que se empeñen (el PSOE), ese contrato no le corresponde a Festejos. Se tiene que llevar desde el área de alumbrado (pertenece al edil socialista Pelayo García). Ese contrato no lo firma ni el técnico de Festejos ni la concejala, porque no es de su competencia». Y añade que «con solo un técnico no se puede llevar ese peso. Podemos discutir si se quiere gastar más o menos dinero, pero de quién es competencia, eso no es discutible».

Los Reyes Magos. Retuerto explicó el retraso en la contratación para las carrozas de los Reyes Magos por las nuevas directrices que exige la ley, que suponen más trámites, y que además se trata de artesanos y faltaba documentación, por lo que quedó desierta la primera convocatoria y hubo que volver a realizarla. «Pero de ahí a decir que no iba a haber cabalgata... no era cierto», asevera.

El ferial de San Agustín.Otra de las polémicas fue la ausencia de caballitos en San Agustín. «La decisión no fue mía, yo solo soy la encargada, y me reuní con ellos y fue una relación correcta y cordial. Y después de San Agustín, volví a reunirme con la Asociación de Feriantes de Asturias, y bien», asegura. «No tuve acceso a la información. Y eso me ha ocurrido más veces, en que la ocupación de suelo público no la firmo yo, sino la Alcaldesa, y no tengo acceso al expediente. Y encima, ella me dice que me saca de Festejos para protegerme, porque estoy muy expuesta. Lo que pasa es que saben las carencias que hay». En ese caso en dice: «Estuve abandonada desde el primer momento. No se salió a respaldar a esta concejal como a otras con escándalos mayores (no concreta). Tardaron días y lo hicieron con la boca pequeña».

El Antroxu. Las peñas no caben en las naves del Ayuntamiento, y las acusaciones fueron de falta de previsión por parte de la concejala de Festejos, al saber que había 36 peñas inscritas para fabricar sus artilugios del Descenso de Galiana. «El equipo de Festejos llevamos todo el año buscando naves. Hay una principal que el Ayuntamiento la alquila todo el año, y otra que se alquila dos meses o algo más. Había que encontrar otra, pero tienen que reunir ciertas condiciones y son escasas. Nadie nos reserva una nave durante meses para utilizarlas luego un mes, y el Ayuntamiento no puede pagar un almacén para tenerlo infrautilizado», explica la edil.

Las liberaciones.Retuerto volverá a su puesto en la Unión de Consumidores, perdiendo su liberación completa. David García, ha dejado de ser concejal de Deportes y Normalización Llingüística, pero es portavoz de Cambia, con lo que seguirá liberado.

Las futuras votaciones. «Las decisiones las iremos tomando según se planteen las cuestiones sobre la mesa», asegura David García, coordinador de Podemos en Avilés. Eso sí, enfatiza que «vigilaremos y fiscalizaremos el cumplimiento del pacto del gobierno local. Está basado en la aplicación de políticas de izquierdas, y nosotros no cambiamos aunque nos hayan expulsado del gobierno. Somos coherentes y lo estamos demostrando. Esto no es una cuestión de revanchas».

Los presupuestos. Los dos ediles de Podemos aseguran que gracias a ellos la ciudad tiene «los mayores y mejores presupuestos de su historia». Pero advierten a los que han sido sus socios de gobierno, sobre todo al PSOE, de que «los números son los que son y no les dan. La alternativa somos nosotros o Vox. Ellos verán. Pero entiendo que ese escenario lo tendrían contemplado cuando decidieron echarnos, porque no dan puntada sin hilo. Son verdaderos profesionales».

Cambia Avilés. Los servicios jurídicos de Podemos y de IU trabajan para ver cómo legalmente resuelven el entuerto de tener a dos ediles en el gobierno y dos en la oposición. «Habrá que hablar», dice David García.

