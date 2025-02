Una "master class" de Magüi Mira para los alumnos del Menéndez Pidal

Magüi Mira, que esta tarde (20.00 horas) estrena como directora de escena en el teatro Palacio Valdés su último espectáculo –"La Música"–, se pasó la mañana con los alumnos de Artes Escénicas del IES Menéndez Pidal de Avilés.

Consuelo Fernández presenta a Marta López a Magüi Mira, a la derecha. / Ricardo Solís

Invitados por el Ayuntamiento, los alumnos avilesinos rompieron el hielo entregando a la actriz y directora de escena sendos ramos de flores como peaje por la sabiduría profesional de la creadora valenciana que hizo teatro en Avilés "mucho antes de que vosotros estuvierais en el mundo", según señaló Yolanda Alonso, que es la concejala de Cultura y que ayer fue anfitriona del encuentro formativo con una de las personalidades principales de la historia dramática española.

Los chavales que se plantaron en el "foyer" del teatro Palacio Valdés son alumnos, principalmente, de Consuelo Fernández. "Ya tenemos sustituta", aprovechó a decir la profesora de Bachillerato. Y ahí estaba Marta López. "Ella da clase a las cuatro alumnas de Primero", aclaró la profesora. "La admiro mucho", dijo esta, y Mira, bromeando, respondió: "¿Alguien me admira más?" Cuando terminó la frase, Mira se había sentado rodeada de los alumnos, que no la quitaron ojo. Ni tampoco oído.

El encuentro con Mira, dijo la concejala de Cultura, tenía un objetivo claro: crear espectadores. Consuelo Fernández, por su lado, explicó, además, lo que están haciendo en clase: preparar también las pruebas de acceso a la Escuela de Arte Dramáticco de Asturias.

Mira señaló lo que entiende como teatro: "La vida es eso que sucede en la calle", apuntó señalando a las ventanas del "foyer". "Lo que hacen las artes escénicas es alimentar la ficción con lo que sucede fuera de ella". Esta retroalimentación es lo que la directora de escena llamó "aplicación de la verosimilitud". Y recordó a su auditorio que en el teatro todos se mueven entre mentiras: los actores componen la que ha ideado el autor y los espectadores fingen creerse que eso que están viendo es una realidad cierta, aunque saben que son instantes de cuento.

Habló Mira de la diferencia entre texto y pretexto. Y se ayudó de la información que la profesora Consuelo Fernández le fue entregando: que sus alumnos estaban preparando fragmentos de clásicos como "Romeo y Julieta". Cuando llegó a "La casa de Bernarda Alba", la profesora hizo un gesto como si cogiera un bastón –el cetro de gobierno de la casa-infierno creada por Lorca–. "Mirad, ¿cuántas ‘Casas’ se pueden hacer con el mismo texto?" , preguntó a los futuros actores. "Porque hay que responder cómo vemos a las hijas. Si os pregunto cómo las veis a lo mejor me decís que son unas rebeldes. O a lo mejor no, a lo mejor me decís que son unas sometidas", señaló la protagonista de la "masters class" que se celebró en el Palacio Valdés, en el salón en el que se presentan los estrenos y en cuyas paredes están colgados los carteles de las primera funciones que se vieron en el Palacio Valdés desde su reapertura: en noviembre de 1992.

Mira siguió: "Las artes escénicas son como un juego de ajedrez: unas veces eres la dama, otras el peón... pero todas las piezas son fundamentales para ganar el juego. El teatro es una tarea conjunta: a mí estos días me toca ser la directora, pero otras veces soy la actriz. Todos juntos logramos que los espectadores al final acepten sin problema que la mentira que les mostramos es verdadera".

