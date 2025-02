De Asturias en Supervivientes 2025 con la avilesina que protagonizará el reality de Telecinco: "Puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura"

Beatriz Rico es la quinta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2025’. La actriz deja de lado las comodidades de la civilización para lanzarse desde el helicóptero y sumergirse en la naturaleza salvaje.

Así nos ha contado que es la quinta concursante confirmada: “Soy Beatriz Rico, actriz y nueva concursante de ‘Supervivientes 2025. Casi nada. ¿Tú crees que yo voy a tener miedo de ir a ‘Supervivientes’? Sí, claro que tengo miedo. Pero puse en una balanza el miedo y la emoción de la gran aventura y, claro, pudo más la emoción. Así que nada, que me deseéis mucha suerte y que sea lo que Dios y Cayos Cochinos quieran. Mirad, todavía no me he ido y parece que ya estoy teniendo hambre. Voy a por un bocata de sardinas”.

Beatriz Rico (Avilés, Asturias, 1970) es conocida sobre todo por su trabajo como actriz, pero también la hemos visto como presentadora, escritora y cantante.

Su pasión por las artes escénicas empezó desde muy joven y con solo 19 años se mudó a Madrid para formarse e intentar cumplir su sueño. Con 21 años fue azafata de El Precio Justo, para después mudarse a Telecinco para trabajar como presentadora en programas infantiles como Telebuten y Hugolandia. En esa época también grabó un disco para niños.

Después se dedicó por completo a su trabajo como actriz, tanto en televisión como en teatro y cine. Debutó en la gran pantalla en 1996 al lado de Gabino Diego en la película ‘Los hombres siempre mienten’ y luego ha trabajado con directores de prestigio como Fernando Fernán Gómez y José Luis Garci.

En televisión la hemos visto como profesora en ‘Un paso adelante’ y también en ‘A las once en casa’, ‘La que se avecina’ y ‘7 vidas’, entre otras series.

Pero su faceta artística no acaba ahí, ya que después ha trabajado como monologuista y ha publicado varias novelas como De Miss a más sin pasar por Albacete y Tú quédate conmigo… yo me encargo de que merezca la pena. Además, es la cantante del grupo de versiones rock Rico & Roll.

Ahora cambia los escenarios por la naturaleza salvaje, en la que tendrá que enfrentarse a retos que nunca antes había vivido. Beatriz Rico ya forma parte de la lista oficial de concursantes de ‘Supervivientes 2025’.