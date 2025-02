Duro rifirrafe entre el gobierno y Vox por la vivienda

La problemática de la vivienda en Avilés volvió ayer a ser motivo de un duro rifirrafe entre la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, y la edil responsable del área, Ana Solís, de IU. La primera utilizó un tono altisonante y la acusó de utilizar un "informe parcial y tendencioso" realizado por una consultoría de la comarca para "manipular y topar los precios de la vivienda en el centro de la ciudad" al declarar ese área zona tensionada.

La respuesta airada de la edil de IU no se hizo esperar. "No sé por dónde coger las burradas que dice. Coja usted a su banda de Oviedo y Avilés y aclárense", empezó. Luego explicó que el informe al que se refería la portavoz de Vox "está en la página web del Principado", que es quien lo encargó y quien tiene que declarar la zona tensionada, porque el Ayuntamiento no tiene competencias para hacerlo, y que ya se había tratado en un Pleno anterior, y que la declaración de zona tensionada permite muchas más acciones que fijar precios. "Le aconsejo que se ponga a trabajar para aclarar las competencias de cada uno y deje de venir aquí con preguntas chorras haciéndonos perder el tiempo". A continuación, inició un desglose de acciones de la Fundación San Martín y las familias beneficiadas, hasta que consumió el tiempo de intervención.

La Universidad Nebrija

Otro de los asuntos que se trató en el Pleno fue la implantación de la Universidad Nebrija en la ciudad, por la que interpeló el PP, "preocupados" por las declaraciones del Principado reclamando "cautela y prudencia". Fue la concejala de Cultura y Educación Superior, Yolanda Alonso, quien explicó que suponía que se debía a que se trata "de un expediente de tramitación compleja". Alonso aseguró que "la universidad quiere instalarse cuanto antes. Todos los esfuerzos se centran en que sea el próximo curso". El edificio anexo al Conservatorio quedará libre en Semana Santa, y entonces comenzarán las obras de adecuación, que se centrarán fundamentalmente en la accesibilidad del edificio". Posteriormente, cuando se desocupe el Palacio Camposagrado con la concentración de la Escuela Superior de Arte en el Parque Empresarial Principado de Asturias, se valorarán las obras de mejora y acondicionamiento para la instalación definitiva de la Nebrija en él.

El futuro de Idonial

Otra interpelación del grupo municipal del PP fue sobre el futuro de la Fundación Idonial. El portavoz del PSOE, Manuel Campa, explicó que el Ayuntamiento no pertenece al patronato, y que los detalles les corresponden a los patronos y a la Consejería de Ciencia. Pero sí aseguró que el Principado ha comprometido una inversión de nueve millones de euros en tres años para que sea centro de referencia, y que ya hay un compromiso para que la sede sea Avilés. También señaló que deberá tener una base económica para cubrir los gastos corrientes y que todo ello permitirá asegurar la estabilidad de la plantilla y atender las líneas estratégicas de investigación que establezca el Principado.