Huerga desmiente a Podemos y rechaza que el PSOE les expulsara

Las declaraciones realizadas por la exconcejala de Festejos, Sara Retuerto, y el coordinador y concejal de Podemos, David García, sobre su salida del gobierno local provocaron ayer la reacción del aún secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, y también secretario de organización del PSOE, Luis Fernández Huerga.

Unos minutos antes de que se iniciara el congreso en el que deja la secretaría general, Huerga aseguró que de las declaraciones realizadas por los dos ediles de Podemos, "algunas cosas que no son ciertas, y hay que responderlas. Dicen que los echamos. No los echó nadie. Decidieron irse solos".

En su opinión, "ellos calcularon que esto tenía marcha atrás, y que la propuesta que se les hizo, que fue sincera, la rechazaron pensando que no pasaba nada. Porque pensaban que nos importaban más los votos en el Pleno que una gestión efectiva en el Ayuntamiento, y se equivocaron. Esa es la realidad. La decisión que tomamos es ampliamente entendida en la ciudad. No es una decisión política, sino que es muy concreta sobre la gestión y habría que haberla tomado con cualquier persona que formara parte del equipo de gobierno. En este caso han preferido marcharse, dar la espantada. Me imagino que entenderán que políticamente da más réditos y yo creo que no".

Huerga también se refirió al PP y Vox, afirmando que "la derecha y la extrema derecha hacen algo inaudito, que es que se va un partido del gobierno y piden explicaciones. "Estoy completamente sorprendido del pataleo del PP, de la presidenta y de la portavoz, con exabruptos compartidos, que ya no hay diferencia entre ambas. Y me llama la atención el pataleo del PP, con lo que entiendo que hemos acertado con las decisiones que tomamos".