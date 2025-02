Kike Álvarez, el avilesino de 87 años que lleva la mejor mano de mus

Este fin de semana es especial para Kike Álvarez. Tiene 87 años, 63 de ellos casado, pero el evento que tiene por delante le ha sacado una sonrisa. No es para menos. Los Balagares acoge el Nacional por equipos de mus y el avilesino, un histórico de este juego en la ciudad, no tiene dudas. "¿Cómo no voy a participar?", bromea. No es para menos. Álvarez ha participado en todas las ediciones del torneo por equipos local, ganando unas cuantas veces, y ahora quiere enfrentarse a los mejores del país. "Para mí es una ilusión que, con estos años, pueda participar en algo así. Ya avisé hasta a la perrina, que es la que manda en casa, que estos días no voy a parar mucho", asegura.

La habilidad con las manos, eso sí, no la ha perdido. Fe de ello da que aún tiene soltura para hacer algún que otro truco de cartas. "Ya no tengo las manos de antes, pero esto es algo que no se olvida", comenta. Su pasión nació cuando era muy, muy pequeño. Sus padres regentaban un bar, el bar Kiko, y cuando él estaba llegando a la mayoría de edad se solía llenar de marineros, muchos de ellos vascos. "Yo veía que echaban mucho la partida, pero no me atrevía a meterme a jugar. Ni les entendía, porque hablaban en euskera, pero yo me acercaba a echar un ojo. Me gustaba el juego, aunque no lo entendía mucho", recuerda. De repente, llegó el día de debutar. "No sé por qué, pero les faltaba uno en la mesa. Me animaron a meterme y ahí empezó todo", cuenta. Ahí empezó a crecer una leyenda del mus.

Lleva años con las cartas, pero no es algo que le canse. Lo compagina con algunas de sus labores favoritas, como ir a pescar o salir a caminar. Quizás se le vaya la cabeza a la hora de reconocer a alguien, pero no para analizar las diferentes manos. "Para el mus estoy como un reloj, no se me pierde la cabeza. Eso es algo que no se olvida", asegura el avilesino, que explica que este juego le ha servido para labrar grandes amistades. "Yo nunca me enfado por esto. Hay veces que te mosqueas un poco, siempre quieres ganar, pero se me pasa rápido. Para esto tengo un carácter afable", afirma Álvarez.

Está preparado para lo que pueda venir en la cita de este fin de semana, aunque lamenta que ya no haya juventud en el mundo del mus. "Los chavales de ahora tienen muchos entretenimientos diferentes y el mus se está perdiendo. En mi época o jugábamos o paseábamos por el parque del Muelle, no había mucha variedad. Por eso nos animábamos", apunta. Sí que consiguió encandilar a una de sus hijas, pero no a su nivel, y tendrá que enseñarles a sus nietos. Antes quiere probar las mieles de los títulos nacionales. "A ver si hay suerte. A mi edad, lo más importante es entretenerse y pasar un rato, aunque a nadie le disgusta ganar", sentencia. Aunque consiga la victoria no piensa en jubilarse. Hay Kike para rato.

