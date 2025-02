PP y Vox acusan al PSOE de la crisis y de "hacerle la cama" a Podemos

La ruptura del gobierno de Avilés con la salida de Podemos le dio cancha ayer a PP y Vox para cargar contra el PSOE, al que acusaron directamente de haber "provocado" ese choque y de "hacerle la cama" a Podemos y, en concreto, a la exconcejala de Festejos, Sara Retuerto, a la que, añadió el PP, la han sometido a un "linchamiento público". Los socialistas confirmaron a los populares que se celebrará el Pleno extraordinario que han solicitado, y pese a la insistencia en que la Alcaldesa, Mariví Monteserín, tenía que haber salido a dar explicaciones "en el minuto cero", la regidora se mantuvo en silencio. El coordinador de Podemos en Avilés y concejal se limitó a indicar que ahora están en la oposición y que Cambia Avilés resolverá internamente "lo nuestro". Eso sí, como estaba previsto, PSOE, IU y Podemos votaron juntos, como durante todo el mandato.

La expectación era mucha por ver si la tensión entre Podemos, IU (juntos conforman el grupo municipal Cambia Avilés) y PSOE inundaba el ambiente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Avilés. Pero nada más lejos de la realidad. Fue una sesión de cinco horas de duración en la que en ningún momento hubo siquiera malas caras entre los concejales de los tres grupos. Y eso que tanto PP como Vox fueron insistentes en sus críticas .

Los dos partidos de la oposición habían presentado un ruego (PP) y una interpelación (Vox) para que en el Pleno se tratara la ruptura del gobierno. Se pactó que ambos se trataron de manera conjunta y la Alcaldesa ofreció también pactar los tiempos de las intervenciones, acordándose que fueran ocho minutos para cada grupo municipal en dos turnos. Y Cambia lo aprovechó. En el primer intervino Agustín Medina por IU, y en el segundo David García por Podemos.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, acusó al PSOE de "hacer saltar por los aires el gobierno de Avilés, y esto afecta a toda la ciudadanía". Y añadió que era "sorprendente que la Alcaldesa no saliera a dar explicaciones" y que los grupos de la oposición se enterasen de lo que estaba ocurriendo por los medios de comunicación. "El gobierno se ha quedado minoría, y esto es lo suficientemente relevante como para que la Alcaldesa salga en el minuto cero a explicar lo que pasa". O al menos que se hubiera convocado con urgencia a la junta de portavoces para dar explicaciones.

Eso sí, "piropeó" al PSOE porque "son unos artistas. Hacen saltar por los aires al gobierno y ahora dejan todo el foco en Cambia Avilés y se quitan del medio, después de una semana en la que esta ciudad no ha tenido ni alcaldesa ni teniente de alcalde", y de haber sometido a Sara Retuerto (sin nombrarla) a un "linchamiento público".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, reclamó al PSOE que explicara los motivos de la ruptura y cuál es el futuro de los dos concejales sin "cartera" (Sara Retuerto y David García, de Podemos) y del grupo municipal Cambia Avilés. A partir de ahí, admitió que Vox ha sido muy crítico con los Festejos, desde la crisis con los feriantes y los fuegos artificiales de San Agustín, pasando por la iluminación navideña y la cabalgata de Reyes. Pero dicho eso, también calificó de "artistas" a los socialistas, que aguantaron el pacto hasta tener aprobados los presupuestos de 2025. Martínez Riola también denunció lo que entiende "un vacío de poder" al no estar resuelta la primera tenencia de alcaldía .

Agustín Medina, de IU, lamentó la ruptura con Podemos, e insistió en que "el pacto de gobierno y los objetivos siguen intactos, y seguiremos defendiendo las políticas de izquierdas".

David García, de Podemos, fue contundente. "El equipo de gobierno lo conforma la alcaldesa, y la junta de gobierno local, los concejales con competencias. Nosotros (Retuerto y él) estamos en la oposición y así actuaremos. Dentro del grupo municipal (Cambia Avilés) resolveremos lo nuestro".

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, negó el "linchamiento público" y defendió que la ruptura se hizo pública igual que se había hecho con el pacto de gobierno. También señaló que en ningún momento hubo vacío de poder, y que lo queda por resolver, "se resolverá".

Huerga desmiente a Podemos

Las declaraciones realizadas por la exconcejala de Festejos, Sara Retuerto, y el coordinador y concejal de Podemos, David García, sobre su salida del gobierno local provocaron ayer la reacción del aún secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, y también secretario de organización del PSOE, Luis Fernández Huerga. Unos minutos antes de que se iniciara el congreso en el que deja la secretaría general, Huerga aseguró que de las declaraciones realizadas por los dos ediles de Podemos, «algunas cosas que no son ciertas, y hay que responderlas. Dicen que los echamos. No los echó nadie. Decidieron irse solos».

En su opinión, «ellos calcularon que esto tenía marcha atrás, y que la propuesta que se les hizo, que fue sincera, la rechazaron pensando que no pasaba nada. Porque pensaban que nos importaban más los votos en el Pleno que una gestión efectiva en el Ayuntamiento, y se equivocaron. Esa es la realidad. La decisión que tomamos es ampliamente entendida en la ciudad. No es una decisión política, sino que es muy concreta sobre la gestión y habría que haberla tomado con cualquier persona que formara parte del equipo de gobierno. En este caso han preferido marcharse, dar la espantada. Me imagino que entenderán que políticamente da más réditos y yo creo que no».

Huerga también se refirió al PP y Vox, afirmando que «la derecha y la extrema derecha hacen algo inaudito, que es que se va un partido del gobierno y piden explicaciones. «Estoy completamente sorprendido del pataleo del PP, de la presidenta y de la portavoz, con exabruptos compartidos, que ya no hay diferencia entre ambas. Y me llama la atención el pataleo del PP, con lo que entiendo que hemos acertado con las decisiones que tomamos». n