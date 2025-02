Los más veteranos vuelven al instituto de Luanco

Pichi Suárez, Merchines Gutiérrez y Mari Nieves García tienen más de noventa años y ayer volvieron a su instituto, al Cristo del Socorro de Luanco, para participar en un programa de radio conducido por dos alumnos, Víctor Rodríguez y Mael Villaverde en uno de los actos por el 150.º aniversario del centro educativo.

Los mayores echaron la vista atrás, siete décadas en concentro, para relatar su experiencia en el centro. Recordaron las clases de Latín en las que Suárez dice que solo aprendió a declinar "rosa, rosae" porque el cura que les impartía clases "solo contaba historias que les ponían los pelos de punta". Ese docente era don Ramiro, recordaron los tres. "No aprendíamos nada", recalca Pichi frente a las tesis de Merchines, que sí recuerda que aprendieron a traducir y a ordenar frases en latín. "A mí me gustaba mucho la Geografía", apunta García, quien cuestionó que ahora "los jóvenes no saben nada" de esa materia.

Los tres nonagenarios recordaron, además, que el estudio de radio era en su época un aula. "Antes para ir al retrete, tenías que salir al campo y había aguarones así de grandes", comenta Pichi Suárez con un gesto junto a sus compañeras de programa, que rieron y recordaron tiempos mozos. "Hacía mucho frío en las clases", enfatizaron los tres al unísono durante la emisión del programa con el profesor Pedro Guil a los mandos.

Entre tanto, Merchines repasó además su etapa como profesora primero de Formación del Espíritu nacional en pleno franquismo, después como responsable de Educación Física y en su última etapa de Música. Fue alumna y profesora del centro. "Lo más importante es escuchar, obedecer y respetar y está claro que peor que los alumnos siempre son los padres", señaló la docente jubilada ante la atenta mirada de los dos alumnos que guiaron el programa radiofónico escolar.

Los tres ingresaron en el instituto para estudiar Bachiller. Entraron con diez años y salieron con diecisiete tras siete cursos.

"Si tenemos que dar un consejo a los alumnos es que aprovechen el tiempo, que estudien", resumieron los tres nonagenarios, que están dispuestos a repetir la experiencia, a relatar sus vivencias a los alumnos del mismo centro en el que hace setenta años estudiaron. "Para la próxima nos llamáis otra vez", le dijeron a Pedro Guil al finalizar el programa. n

