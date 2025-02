Denuncian cortes de agua frecuentes en Castrillón: "Nos dejan sin lo básico"

Vecinos del concejo de Castrillón y, en concreto de la zona Santiago del Monte, denunciaron este sábado haber vuelto a quedarse sin agua "durante más de 12 horas, en lo que supone el quinto corte en apenas mes y medio", aseguraron los afectados, quienes denuncian la falta de soluciones por parte de la empresa suministradora y del Ayuntamiento, "mientras el problema persiste sin una respuesta clara ni medidas concretas".

Estos cortes de agua a los que aluden se repiten desde hace mes y medio, de forma "constante", señalan, y en este tiempo, los vecinos han sufrido "al menos cinco interrupciones prolongadas del suministro", algunas de ellas de más de 12 horas de duración, con el consiguiente trastorno a su día a día.

El malestar es evidente, abundan los afectados, quienes denuncian que, a pesar de las reiteradas quejas, ni la empresa encargada del suministro, Aqualia, ni el Ayuntamiento han ofrecido "explicaciones convincentes ni soluciones a largo plazo. Cada vez que llamamos nos dicen que están trabajando en ello, pero seguimos sin agua una y otra vez", señala Ana Fernández, una de las vecinas del municipio afectada por esta circunstancia.

La falta de agua ha generado un fuerte impacto a muchos de ellos, que han tenido que improvisar soluciones para poder cocinar, asearse o incluso acudir al trabajo con normalidad. "No poder ducharte antes de ir a trabajar o tener que recoger agua de donde se pueda es una vergüenza en pleno siglo XXI", comenta Javier López, otro de los vecinos que denuncia los cortes de agua recurrentes.

Los residentes en el concejo que sufren este problema denuncian la falta de comunicación y la sensación de abandono por parte de las autoridades. "Pagamos nuestras facturas, pero nos dejan sin un servicio esencial sin ninguna justificación", critica María Rodríguez, otra afectada. Por su parte, algunos representantes locales han comenzado a presionar para que se tomen medidas urgentes. "No es aceptable que en un municipio como Castrillón los vecinos tengan que vivir con esta incertidumbre constante. Exigimos una respuesta inmediata y soluciones definitivas", declaró un portavoz vecinal. Los afectados no descartan emprender acciones para visibilizar el problema: desde protestas y concentraciones hasta la presentación de reclamaciones conjuntas mientras sigan sufriendo cortes de agua. "Hemos aguantado demasiado. Si no nos dan soluciones, saldremos a la calle para exigirlas", advierte un grupo de afectados mientras se preguntan cuánto más tendrán que soportar antes de que se tomen cartas en el asunto.