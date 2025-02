Jose Ramón Rodríguez, cronista de Corvera: "Quiero investigar más de la represión franquista en Corvera"

José Ramón Rodríguez Fernández (L’Ablaneda, Molleda, Corvera, 1934) es el cronista oficial de Corvera. Lleva cinco años en el cargo tras un acuerdo unánime de la Corporación municipal. Es vecino de Los Campos, más concretamente de la parroquia de Entrevías y, además, uno de los primeros "Corveranos ejemplares" en recibir el galardón precisamente por su papel como investigador del concejo. Es maestro industrial por la rama de electricidad aunque es un hombre de letras y con títulos de inglés elemental, aclara.

-¿Cómo ha sido su labor desde que fue designado cronista oficial del concejo?

-Estupenda, investigar sobre mi concejo siempre ha sido una de mis aficiones.

-¿Qué cosas hace que no hacía antes de ser nombrado cronista?

-Tengo que decir que soy más del fondo que de la forma y lo digo porque no tengo la preparación suficiente para escribir de una mejor manera. Sigo investigando, claro, es algo que nunca dejé de hacerlo. Y he de agradecer que ahora la biblioteca de Los Campos, donde paso horas, menos de las que me gustaría, lleva una placa con mi nombre.

-¿Sigue al pie del cañón con las investigaciones?

-Ahora tengo un hándicap, tengo que cuidar a mi mujer y apenas me puedo mover apenas de casa y claro, no puedo ir al archivo. Así llevo un año.

-Imagino que echará de menos visitar el archivo y pasar horas entre documentos...

-Claro, visitar el archivo y colaborar con Ana, la archivera.

-Y para un investigador como usted, ¿qué ocurre cuando entra en la biblioteca o en el archivo?

-Me emociono, me ilusiono buscando información sobre los temas que investigo.

-¿Cuál es el período histórico que más le atrae de la historia del concejo?

-A partir de la dictadura de Primo de Rivera vengo publicando cosas que fui aprendiendo de joven. Poco tiempo después del final de la dictadura, llegó la Segunda República y las primeras elecciones.

-¿Quién ganó en Corvera?

-Las izquierdas, pero en las segundas elecciones ya ganó la CEDA.

-Como en el resto del país...

-Eso es.

-Corvera, ¿siempre ha sido un municipio orientado a la izquierda?

-Potentados grandes no hubo.

-Cambiando de tercio, ¿qué período le queda por investigar?, ¿a qué época le apetece hincar el diente?

-La represión de la dictadura franquista, es un tema que ya toqué pero quería profundizar algunas cosas, colaboré ya con el historiador Pablo Martínez Corral, también con Carmen García, profesora de la Universidad de Oviedo y otra más, Enriqueta Ortega, también de la Universidad.

-Entiendo que para ese asunto, es importante el boca a boca además de la documentación...

-El boca a boca, ayuda. De mi época y mayores ya no quedan para consultar, solo quedo yo con casi 91 años que tengo... Conversaba mucho con Manuel Álvarez, padre del que fue Alcalde, Víctor Álvarez, nos veíamos todos los días y comentábamos de todo. Fue represaliado como mi padre, Julián Rodríguez Alonso. Tengo que pasar a papel muchos de los datos que tengo recopilados.

-¿Al margen del archivo con qué otras fuentes trabaja?

-El libro que escribió Jesús Antonio González Calle. Suelo buscar cuestiones que no encontró él. Nada de lo que hago es copiado ni de Jesús ni de otros.

-Para ser investigador ha de ser un buen lector.

-Tengo una biblioteca privada de más de 2.000 ejemplares y de novela, poco.

-¿Más ensayo?

-Sobre todo.

-En términos generales, ¿qué apartado de la historia le atrae más?

-A partir de la revolución francesa, el siglo XIX casi lo aprendí de memoria. Me gusta la historia contemporánea.

Suscríbete para seguir leyendo