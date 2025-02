El arzobispo Sanz Montes teme que el Papa esté ya en "su momento final"

La gravedad de la salud del Papa, todavía en estado "crítico" según los boletines oficiales, tiene inquieta a la Iglesia católica. Ayer, desde Asturias, fue el arzobispo Jesús Sanz Montes quien apuntó a un desenlace fatal, según fuentes de Roma.

Durante una misa en Avilés en la que se oró por Francisco, Sanz Montes explicó que se había conectado con Roma y que le habían informado del delicado estado del pontífice: "Me dijeron que el Papa tenía un asma que le asfixia, y que le han tenido que hacer varias transfusiones de sangre. Parece que la infección de los pulmones le ha pasado a la sangre y está muy malín". "Posiblemente esté en el momento final, con una enfermedad terminal. Recemos para que pueda vivir ese momento con fe y esperanza", concluyó el Arzobispo.

Desde el Vaticano el informe de ayer indicó que el Papa no tuvo nuevas crisis respiratorias como las del sábado, pero que a su difícil cuadro clínico se añadió la declaración de una "insuficiencia renal inicial leve", que "actualmente está bajo control".

A Francisco, ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, se le suministraron el sábado dos unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron el aumento del valor de hemoglobina, añadió el parte médico. La trombocitopenia, es decir el nivel bajo de las plaquetas, que se le detectó el sábado "se mantuvo estable", explicaron. "Sin embargo", añade el informe de ayer por la tarde, "algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control".

La terapia de oxígeno de alto flujo continúa a través de cánulas nasales. Francisco permanece alerta y bien orientado, explica el parte médico. "La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado", concluyen.

Por otra parte, en su cuenta de X el Papa dejó escrito ayer: "He recibido estos días muchos mensajes de afecto y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños. ¡Gracias por vuestra cercanía y por las oraciones consoladoras que he recibido de todo el mundo!" n