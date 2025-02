La flota confía remontar la campaña de xarda pese a la mengua de cuota

Del País Vasco a Galicia no hay cofradía de pescadores que en los últimos años no haya sufrido la debacle de la costera de caballa (xarda). Ahora el sector tiene la oportunidad de dar un giro de timón a las estadísticas si la xarda no escurre el bulto en esta costera como lleva haciendo desde 2021. El sector pesquero asturiano, y en concreto la flota artesanal, tiene una cuota adaptada para este año de 1.266.643 kilos (1.098 toneladas asignadas para pesca dirigida y, el resto, como reserva para evitar posibles rebasamientos de cuota). Esta cantidad es menor que la del año pasado en 351 toneladas. Pero entonces los asturianos no llegaron ni a gastar el cincuenta por ciento del cupo dada la escasez de capturas: ahora importa más que la xarda «pique» que la cantidad de kilos asignada. Y es que la pesquería de caballa se halla en su peor momento tras tres años nefastos de capturas.

En 2024, la flota asturiana descargó en las rulas del Principado un total de 3.626.550 kilos, la cifra más baja de la historia reciente. En esta cantidad se suman las capturas de cerco y arrastre, que tienen cupos específicos sectoriales. En 2016, por ejemplo, las descargas pasaron de los ocho millones. En primera venta, la xarda sumó el año pasado 5.268.041 euros, la segunda menor cifra de la historia. Resumiendo: la costera de 2023 fue calificada por los pescadores asturianos como «la peor de la historia»; y la de 2024 fue aún peor. En cualquier caso, salieron más perjudicados quienes emplean la técnica de anzuelo –alrededor de 165 barcos inscritos en la categoría de «otras artes»– frente a los pescadores de cerco y arrastre.

El porqué del declive tiene diferentes lecturas. Las más reciente fija la mirada en Noruega. Tanto es así que Irlanda ya ha pedido la exclusión de sus aguas de los barcos noruegos que pescan caballa «sin ponerse límites» y en el seno de la UE aumenta la presión para sancionar al país escandinavo por sus «excesos pesqueros» al igual que en su día se hizo con las islas Feroe por el mismo motivo. Fuentes pesqueras asturianas explican que la ruptura de las reglas del juego por parte de Noruega en la pesquería de la xarda tiene afección en aguas del Cantábrico porque la caballa es un pez migratorio y la excesiva presión extractiva a la que se le somete «en el Norte» repercute cuando meses más tarde el pescado visita las aguas del Cantábrico «muy castigado por los barcos noruegos». Otra teoría: la abundancia de atunes rojos, un depredador natural de la xarda que, además de comerla, la “espanta”. Otro argumento: el calentamiento de las aguas que lleva a especies como la xarda o la sardina a aguas más frías; es decir, más al norte.

Con todo, los pescadores asturianos están a punto de dar el pistoletazo de salida a la campaña de la xarda, una de las más importantes del año al menos para la rula de Avilés junto a las del bocarte y bonito –las tres estacionales– y la de la merluza. Si la xarda se deja, la próxima costera de la caballa se presenta como la oportunidad de cerrar el gran bache iniciado hace ya tres años en el Cantábrico. La xarda no es la especie más amable de pescar, pero a los pescadores les gustan los días de «gordor». Nadie se atreve con las apuestas: lo que venga, se rula.

Cuota de sardina

La flota pesquera española del Atlántico y el Cantábrico dispondrá para 2025 de una cuota de sardina ibérica de 17.332,2 toneladas, un 16 % más que en 2024, según recoge la resolución de la Secretaría General de Pesca publicada a finales del pasado enero en el Boletín Oficial del Estado.

En base a la recomendación científica del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES por sus siglas en inglés), España y Portugal, que gestionan conjuntamente la pesquería de la sardina en aguas ibéricas, han acordado limitar el máximo de capturas para la campaña 2025 a 51.738 toneladas, de las que las mencionadas 17.332,2 corresponden a la flota española, 441 toneladas más que en la campaña anterior.

La distribución para España se realiza, por un lado, entre los buques de artes de xeito (445,4 toneladas), los de cerco en Cantábrico y Noroeste y aquellos que utilicen artes altamente selectivas como el racú y la piobardeira (10.132 toneladas) por otro . A la flota de cerco del golfo de Cádiz le corresponden 6.754,7 toneladas, cantidad que se distribuye individualmente entre los buques. n

