"Bailo con el primero que me cante al oído ‘Solo te pido’"

Ángel García se transforma cada Antroxu y se convierte en el "Sardino mayor" de la cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes, una de las peñas más veteranas del carnaval con 41 años de historias. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el barrio de La Espina, en Llaranes, en un jardín rodeado de sanjuaninos para abrir este cuestionario diario sobre andanzas antroxeras. Posa junto al mono "Matías", toda una institución antroxera. "¿Podemos casar a ‘Matías’ con la Sardina?", pregunta el entrevistado.

Habría que estudiarlo

En caso afirmativo, hay que dar dote, ¿eh?.

Comenzamos. Ya que estamos en crisis, ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

Huy no, en los años que llevo involucrado en estos temas sé que no serviría. Haría un sorteo entre la gente que está criticando todo el santo día lo que se organiza, que vieran todo lo que conlleva. A ver lo que aguantaban en el cargo. Decía mi güela Emma que si no sabes de lo que hablas es mejor estar callao..

De quién es usted devoto, ¿De la Sardina o de San Agustín?

¿A quien no le va a gustar una docena de sardinas regadas con una caja de sidra?. Además, no me gusta madrugar los domingos. Levantarse a las 10 de la mañana un domingo tendría que ser pecado .

Descenso de Galiana, desfile de Martes de Antroxu o concurso de murgas, ¿cuál de ellos es imperdible?

Cada cosa tiene su aquel que lo hace imperdible, perderme entre la espuma en Galiana lo adoro. Pero el concurso de murgas es mi top, es la máxima expresión de lo que para mí significa el carnaval.

¿A qué lugar viajaría en el tiempo de Carnaval?

A los primeros años del Descenso de Galiana, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es poder haber estado para vivirlo.

Si fuera Rey o Reina del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

Pues... añadiría la fiesta de coronación del Rey del Goxu y la faba. La última que se hizo fue en el año 2012, cuando los "Hippies olímpicos" fueron los ilustres monarcas. Convocamos a los clubes deportivos de todo Avilés a participar y fue bestial.

¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

Sentaría en una mesa a los detractores de esta fiesta, que para mí es la más limpia que hay, sin altercados y con un buen rollo increíble, mucho criticar el Antroxu y luego andan por Galiana con la cara tapada para que no los reconozcan

¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

Frixuelos para desayunar y merendar sin pijadas, solo con azúcar, casadielles para después de comer y cenar mojadinas en café con pingaratas. Los donut para los yankis.

A quién invitaría a bailar después de una buena fartura al Antroxu avilesino...

Al primero que me cante el "Solo te pido" de Manolo Escobar al oído. Ye mi himno antroxero por excelencia.

