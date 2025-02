Corvera unifica precios en la escuela de música y en medicina deportiva

Corvera bajará los precios de su escuela de música alrededor de un 8%, además de eliminar las tarifas diferenciadas entre residentes y no residentes para el centro de medicina deportiva de Las Vegas. Así se aprobó ayer en el Pleno, en el que también salió adelante el manifiesto del próximo 8M, no sin polémica.

Patricia Suárez, concejala de Hacienda y vicealcaldesa, explicó que Corvera actualiza los precios para que no haya diferencias entre los vecinos del concejo y los que son de otro municipio. "Los corveranos matriculados en la Escuela de Música tenían una subvención, por lo que en la práctica les suponía un menor coste. Traemos una propuesta para bajar los precios. Eso no nos afecta al presupuesto, porque, aunque tengamos menos ingresos, también tendremos menores gastos al tener aparejada una subvención", detalló la socialista. También explicó que a partir del verano "se elimina la diferenciación entre empadronados y no en el centro de medicina deportiva". Además, se actualizarán los precios.

La nueva tarifa de precios supone que en la Escuela de Música la hora de clase individual a la semana baja de 44 a 34 euros, al igual que las dos horas grupales. En el caso del centro de medicina deportiva, ahora los reconocimientos médicos costarán 35 euros tanto para vecinos como para foráneos. Otro ejemplo son las pruebas de esfuerzo, que suben a 75 euros, mientras que antes para los corveranos costaban 60 y, para los no empadronados, 100 euros.

Además, durante la aprobación del manifiesto del 8M hubo polémica con la enmienda a la totalidad de Vox. "Tenía claro que no íbamos a salir de la mano con ideologías que niegan la violencia de genero y que pretenden anular recursos que todas podemos necesitar", coincidieron en señalar las fuerzas de izquierdas.

