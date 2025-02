Malestar con los nuevos parques para perros de Avilés: "Son un peligro"

"Yo tengo un chihuahua. ¿Qué meto ahí el perro, con otros más grandes? Me lo comen", comentaba ayer una vecina de Sabugo. El Ayuntamiento de Avilés estrenó este lunes cinco nuevos espacios para perros en las zonas verdes de la ciudad, medida que no ha terminado de convencer a todo el mundo. Los vecinos creen que los parques son pequeños para que coincidan varias mascotas a la vez, además de que temen que, en un espacio cerrado, los canes más pequeños puedan sufrir ataques.

"Es un peligro. No se puede tener en un espacio cercano a los típicos perros grandones con uno como el mío, que levanta poco más de un palmo del suelo", reclama María Gómez, vecina de Sabugo que saca su perro por el parque de la calle Luz Casanova. Además, según explica, la zona cercada tiene horarios y ayer, a la hora de comer, estaba cerrada.

"En este parque nos conocemos todos, no hacía falta algo así. Ahora se nos llenará de gente extraña que, por miedo a que les multen, van a venir aquí", señala otra vecina de la zona, que no quiere dar su nombre "para que no vayan luego a por mi". "Esto siempre ha sido el prao de los perros", exclama.

Esta no es la única zona habilitada para los canes. Desde el lunes hay cinco nuevos parques en la ciudad, el ya citado Luz Casanova, en el paseo de la Ría, en el parque de La Carriona, en Villalegre y en La Magdalena.

