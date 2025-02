El PP acusa al PSOE de "jugar con las leyes" y traer "el sanchismo"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, acusó ayer al PSOE de falta de transparencia y de "jugar con las leyes", lo que es "una muestra de que el sanchismo ha llegado" a la ciudad. El malestar viene provocado porque el portavoz socialista y secretario general de la agrupación avilesina, Manuel Campa, calificó de "absurdo" el Pleno extraordinario que se celebrará mañana a petición del PP, para que la Alcaldesa explique las causas que motivaron que se le retiraran las competencias a los dos concejales de Podemos, que abandonaron el gobierno local dejándolo en minoría.

El otro socio de gobierno IU, también calificó esta sesión plenaria extraordinaria de "sin sentido", al entender, como el PSOE, que ya se habían dado todas las explicaciones en el Pleno de la semana pasada.

La portavoz del PP no se refiere en ningún momento a IU, solo al PSOE, al que exige "transparencia, rendición de cuentas, explicaciones… es algo que no contemplan, pero lo que no vamos a permitir es que sigan cómodos desde su burbuja del silencio".

El Pleno extraordinario

La convocatoria es mañana, a las 15.30 horas, con tres preguntas en el orden del día sobre la ruptura del gobierno y sus consecuencias para los grandes proyectos de la ciudad.