Cortes de tráfico en varias calles de Avilés a partir de este viernes por los actos de Antroxu

La Policía Local informa de que con motivo de la celebración de los actos de la programación festiva del Antroxu de Avilés 2025, desde mañana viernes y hasta el miércoles 5 de marzo, tanto el estacionamiento como la circulación de vehículos se verán afectados en distintos puntos de la ciudad, tal y como se describen a continuación:

Viernes, 28 de febrero

Circulación de vehículos:

A partir de las 17.30 horas, y durante el paso del Desfile D'escolinos Antroxáos, se producirán restricciones al tráfico en las siguientes calles: Plaza de España, calle de la Cámara, calle Cuba, calle Jardines, calle Francisco Orejas Sierra, calle Esther Carreño, calle Juan Ochoa y calle Fernando Morán.

A partir de las 21.00 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo de la ceremonia de Coronación de los Reyes del Goxu y la Faba.

A partir de las 22.30 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo del concierto y posterior verbena.

Sábado 1 de marzo

Estacionamiento de vehículos:

A partir de las 08.00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en el tramo de la avenida de Portugal comprendido entre la avenida de Cervantes y la plaza del Carbayedo.

A partir de las 10.00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle Doctor Graíño en el tramo comprendido entre las calle calle Jardines hasta la calle de la Cámara.

Circulación de vehículos:

A partir de las 9.30 horas, y hasta la finalización del traslado de los artilugios del Descenso de Galiana se producirá corte de tráfico en la Avenida de la Industria en el tramo comprendido entre la Travesía del Cristal y la Travesía del Torno.

A partir de las 10.30 horas, y hasta la finalización del traslado de los artilugios del Descenso de Galiana se producirán restricciones de tráfico puntuales, así como posibles retenciones por caravana de artilugios lentos en las calles: AS-238, Avda. de Gijón, Avda. de Cervantes y Avda. de Portugal.

A partir de las 11.00 horas, y hasta la finalización del traslado de los artilugios del Descenso de Galiana se producirán restricciones de tráfico puntuales, así como posibles retenciones por caravana de artilugios lentos en las calles: Avda. de Lugo, Avda. de Los Telares, C/ Emile Robin, Plaza de Pedro Menéndez, C/ Pedro Menéndez, Plaza de la Merced, C/ La Cámara, Plaza de España, C/ San Francisco, C/ Galiana y Avda. de Portugal.

A partir de las 15.00 horas, y hasta la finalización del Descenso de Galiana, quedará prohibida la circulación de los vehículos autorizados a residentes y comerciantes en toda la zona peatonal de las plazas de España, calle San Francisco, plaza de Domingo Álvarez Acebal, Galiana, calle de la Cámara y calle Doctor Graiño.

A partir de las 18.00 horas, y hasta la finalización del Descenso de Galiana, quedará prohibida la circulación de vehículos por las calles, Doctor Graíño, tramo comprendido entre la calle Fernández Balsera y calle Muralla.

A partir de las 23.30 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo del espectáculo musical que se celebrará en la citada plaza.

Domingo 2 de marzo

A partir de las 16.00 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo del Concurso de Mascotes Antroxaes y el Disco Antroxu Infantil.

Lunes 3 de marzo

A partir de las 18.00 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo del concierto de la Banda de Música.

A partir de las 19.00 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de Pedro Menéndez, con motivo de la celebración del festival de murgas, charangas y fanfarrias.

A partir de las 22.00 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la plaza de España, con motivo de la celebración de la verbena y el concierto.

Martes 4 de marzo

Con motivo del desfile de Carnaval tanto el estacionamiento como la circulación de vehículos quedará restringido de la forma siguiente:

Estacionamiento de vehículos:

A partir de las 13.00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en las siguientes vías:

o Calle de José Cueto, en su tramo comprendido entre las calles Francisco Orejas Sierra y la calle de la Cámara.

o Calle de la Cámara, en su tramo comprendido entre las calle José Cueto y la calle de a Cámara.

Circulación de vehículos:

Quedará prohibida la circulación de vehículos, a partir de las 17:30 horas en las siguientes calles: Plaza de España, calle de la Cámara tramo comprendido entre la plaza de España plaza de La Merced, plaza de la Merced, calle José Cueto hasta el cruce con Orejas Sierra, calle Francisco Orejas Sierra, calle Esther Carreño, calle Juan Ochoa y calle Juan XXIII.

También habrá cortes puntuales en la calle Fernando Morán tramo comprendido entre el colegio el Quirinal y la calle Juan XXIII.

Miércoles 5 de marzo .

A partir de las 19:30 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la Plaza del Carbayo, con motivo del velatorio de la Sardina.

A partir de las 20:30 horas quedará restringida la circulación de vehículos autorizados a residentes y comerciantes por el área peatonal de la Plaza de España, con motivo de la quema de la Sardina.