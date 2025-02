Guti el del Byron, hostelero: "No hay que mirar al pasado, que baile todo el mundo, que es lo más antroxero"

Agustín Gutiérrez, más conocido como "Guti" o "Guti el del Byron", abrió las puertas de su local en la calle Palacio Valdés en diciembre del año 1991. Desde entonces convirtió este templo en uno de los clásicos de Avilés. Tras servir cafés y cervezas acompañados de un pinchín de tortilla, hace un paréntesis en su jornada matutina para atender a LA NUEVA ESPAÑA. Se coloca una peluca de zátaras grises y saluda al mono "Matías", que le acompaña durante este cuestionario antroxero. "Matías", inquieto, prefiere posar de pie para la fotografía.

-Comenzamos, ya que estamos en crisis ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

-(Risas) No, porque hay mucho tomate en Festejos . No, no, no.

-Triple negación, ¿es afirmación?

-Eso es. ¿Puede ser ? Tres veces no. Eso fue lo que hizo Pedro con Jesús, ¿no? (Risas).

-Estamos en Antroxu y usted se llama Agustín, ¿de quién se siente usted devoto? ¿de la Sardina arenque o de San Agustín?

-De San Agustín, y que vaya acompañado de una buena sardina arenque (risas).

-Esta es de elegir, ¿con qué se queda? ¿Descenso de Galiana, desfile de Martes de Antroxu o concurso de murgas?

-Elijo el Descenso por varias razones. Los que tenemos una edad, aparte de que lo vimos crecer creo que es lo más llamativo del Antroxu, lo más internacional y lo que se puede proyectar hacia afuera,. porque lo que interesa es que venga mucha gente a participar.

-La temática de este Carnaval es "Un viaje en el tiempo y en el espacio" ¿A qué lugar viajaría en el tiempo de Antroxu?

-Creo que viajaría a los años ochenta que fue una muy buena época. Se habla mucho de la parte musical pero hay mucha libertad en varios campos, la libertad personal, la creatividad... creo que fue una de las mejores épocas.

-Si fuera Rey o Reina del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

-Pues... más murgas y charangas paseando o desfilando por las calles de Avilés como se hacía antiguamente que se metían incluso en los bares, se paraban en las calles y todo el mundo bailaba con una charanga en la calle,... sería bueno recuperarlo porque era una de las acciones que más fiesta hacía.

-¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

-Así de primeras, no sé.

-¿Quizá con el mono "Matías"?

-Sí, ¿por qué no? Me calló muy simpático. Me comería un Menú de Antroxu con Juan Echanove que tiene una muy buena vinculación con Avilés y nosotros también buen rollo con él. Por cierto, ahora estrena una zarzuela en Madrid.

-Vamos con las dos últimas.

-Qué pena, ahora que me estaba yo animando. Ponme otra caña.

-Ésta va de comer. ¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

-Para esta época, me quedo con los frixuelos. Me recuerdan más al Carnaval...

-¿Hace frixuelos?

-No, pero seguro que si me pongo saldría algo original. (risas)

-A quién invitaría a bailar después de una buena fartura al Antroxu avilesino...

-Me la pienso.

-Piense que es usted un buen bailarín.

-Sí, claro. Es complicado... Invitaría a todo el mundo a bailar, cogería el micro o el megáfono y diría en alto: Todo dios a bailar, que baile todo el mundo. ¿Por qué? Porque es lo más antroxero, no lo haría a nivel particular y que de una vez por todas se salga a la calle, que nadie habla del pasado, sal, disfrázate, busca tu rollo y pásalo bien. No merece la pena hablar del pasado, hay que mirar al futuro y disfrutar siempre del Antroxu.

