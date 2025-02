«Han cambiado mucho las cosas: ser mayor es una cosa mala, inservible», asegura la actriz Lola Herrera

-¿Qué debe tener una obra para que diga que la quiere hacer?

-Unos mínimos. Yo he hecho muchísimas obras que no tenían ni los mínimos, pero he estado siempre encima al escenario, ¿sabe? Porque una no puede esperar a que venga la obra que siempre había soñado o habría cubierto todas las cosas que tú quieres contar. Lo que quiero decir con esto de "los mínimos" es que me interese contarla y que encuentre la posibilidad de hacerlo. Lo ideal es encontrar la obra que te diga qué bien, qué maravilla, que este texto es total, ¿no? Pero eso es lo que menos te encuentras a lo largo del camino, hablo de mi caso, ¿no?

-Es una actriz activa.

-No he sido empresaria, pero a mí me han llamado siempre para hacer teatro, entonces yo he hilado una cosa con otra, o sea, yo he hecho teatro continuamente, continuamente, desde que empecé. Y la verdad es que he hecho muchas cosas que he tenido que trabajar mucho para hacerlas creíbles, pero eso no deja de ser también un trabajo añadido del que aprendes muchas cosas: aprendes, aprendes tú, aprendes con tus compañeros que están dispuestos a jugar, a jugar para mejorar, de los que no están dispuestos de ninguna de las maneras. El teatro es un lugar de aprendizaje porque no todo es maravilloso, no. Casi en ningún lugar de la vida todo es maravilloso, pero lo que convertir lo que no es tan estupendo en estupendo y ofrecérselo a los demás es algo que sí que se acerca a ello. Esta búsqueda ha sido muy dura, como actriz me he desesperado mucho por el camino, pero ahora ya a mi edad pienso que eso formó parte de una formación y de obtener unos resultados que yo ni imaginaba que podría conseguir yo por mí misma.

-Siempre ha sido partidaria de llevar el teatro a domicilio.

-El teatro es para todos. Yo siempre he hecho las giras que acompañan un montaje, no me he negado nunca hacer una gira. Hay actores y actrices que han seleccionado Madrid, Barcelona, no sé qué; yo no, yo siempre que he hecho una obra, la he hecho por toda España, siempre. No he dejado de moverme. Eso formaba parte de mi trabajo.

-Porque hay que llevarla a casa de cada quien.

-Claro, claro, a cada ciudad, el teatro a domicilio, como yo digo, porque realmente a mí eso es lo que más me satisface.

-Lleva años preocupada por el reflejo de los viejos. ¿En el teatro, en particular? ¿En la vida cotidiana?

-En la sociedad entera. Han cambiado mucho las cosas: ser mayor es una cosa mala, una cosa inservible. Me siento privilegiada totalmente porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tengo muchas cosas que mucha gente no tiene, pero hay muchísima más, la inmensa mayoría, que no tiene nada de eso, que depende de la opinión de alguien de fuera de ellos mismos. Haber vivido toda una vida, haber batallado para que luego, al final, tengas que hacer lo que a los demás se les ocurra… me parece una cosa bastante penosa.

-¿Qué le dio el teatro?

-Vida, me da vida siempre, ¡de qué manera! Es absolutamente parte de mi existencia, es una parte muy importante.

-A años luz del cine.

-He hecho muy poco cine: siempre he estado muy metida en el teatro, cuando el teatro era absorbente totalmente,

-De lunes a domingo.

-Sin descanso. Doble función. Soy de esa época. Empecé en el 57 a hacer teatro: el siglo pasado. Entonces me absorbió el teatro. He hecho mucha televisión también porque la televisión fue como un alimento económico y nuevo para los actores que hacíamos teatro, que teníamos memoria. Nos utilizaron al principio en Televisión Española. Pagaban mejor que en el teatro, pero yo lo compaginaba con el teatro, nunca dejé por hacer televisión nada de mi teatro.

-¿Hizo "Un paso adelante"?

-Sí, bueno, pero me refiero a los estudios 1: teatro en la televisión.

Claudio Tolcachir dirige a Lola Herrera y Natalia Dicenta La actriz Lola Herrera ha vuelto a elegir Avilés para su nuevo estreno nacional: el drama "Camino a la Meca", del sudafricano Athol Fugard. Será mañana viernes y repetirá el domingo (20.00 horas, en ambas ocasiones). El sábado, el día del Descenso de Galiana, queda libre para las artes escénica. En el nuevo espectáculo de Lola Herrera la veterana actriz está acompañada por Natalia Dicenta, una de sus hijas. El anterior estreno nacional de Herrera -"Adictos"- también lo acogió el teatro Palacio Valdés. "Camino a la Meca" es una producción de Pentación, con Carlos Olalla dando réplica dramática a las dos actrices, que presentó la compañía ayer a mediodía. Están casi agotadas las últimas entradas, que están a la venta en las web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es, la taquilla de la Casa de Cultura y, desde dos horas antes del comienzo de cada función, en la taquilla del teatro.

