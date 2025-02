El Real Avilés pide activar los plazos para la reforma del Suárez Puerta

El fondo de inversión hispano-suizo que avala los dos grandes proyectos del Real Avilés en la comarca ha confirmado al Ayuntamiento de Avilés su compromiso con la reforma del estadio Suárez Puerta en una reunión mantenida esta misma semana en la ciudad. Idéntica posición mantienen para el proyecto de la Ciudad Deportiva del club blanquiazul en Corvera. En el caso de Avilés, ahora, se está a la espera de la documentación que certifica que el club ya está libre de deudas para realizar una cesión demanial por un período estimado de entre dos y cuatro años, el tiempo que se estima que se puede tardar en presentar el proyecto y redactar las condiciones de una nueva concesión ligada a la inversión y por varias décadas. El club, por su parte, pide celeridad.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los representantes del fondo y el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, se reunieron con miembros del gobierno avilesino a principios de esta semana y han confirmado que sigue en pie su interés por la concesión del Suárez Puerta y la ejecución del proyecto de remodelación del estadio, que sería cerrado, completamente blanco, con bajos comerciales y aparcamiento. La capacidad también se ampliaría para llegar a los 10.000 asientos. El fondo hispano-suizo está unido en este proyecto con una empresa de gestión deportiva.

No obstante, los plazos que aporta el Ayuntamiento de Avilés para la cesión demanial del estadio no parecen convencer en el club. "Podíamos estar trabajando ya en los pliegos", expone Baeza, quien considera que ya no está en sus manos que los plazos exasperen a los inversores.

Diego Baeza presentó su proyecto para el Suárez Puerta en 2022, con una inversión prevista de 14 millones de euros y con la expectativa de convertir el Suárez Puerta en un "pequeño Molinón", con un gran espacio comercial en los bajos del estadio, con locales que en ningún momento bajarán de los 200 metros cuadrados. Desde que anunció ese proyecto, el presidente del Avilés ha tenido que hacer frente a cancelaciones de deudas que le han impedido avanzar tanto en este proyecto como en el de la ciudad deportiva que pretende construir en Corvera. En cualquier caso, dijo, el fondo hispano-suizo que le acompaña se mantiene firme en su compromiso con el club.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, también celebró el avance del proyecto y el interés del fondo que avala la operación de la Ciudad Deportiva del Avilés, en Truyés. "Ya hicimos todo lo que había que hacer, tengo el pálpito de que va a salir; es un proyecto sin parangón en Asturias y en todo el Noroeste", remarcó el regidor corverano, quien dejó en manos del presidente del club blanquiazul que concrete los tiempos. Y de Diego Baeza agregó: "Yo lo que quiero son más empresarios como él, que apuesten por Corvera y por el Avilés". Eso sí, quiso aclarar que desde el Consistorio se han dado los pasos "y se ha hecho lo que había que hacer" para que tanto el proyecto de la Ciudad Deportiva del Real Avilés como la futura gestión del campo de golf de Los Balagares lleguen a buen término. "Hay que ir a donde a uno se le quiere", señaló Baeza respecto al impulso que ha visto para los planes de expansión del club en el vecino concejo de Corvera.

Ciudad Deportiva

El de la Ciudad Deportiva es un proyecto diseñado para un ámbito total de casi 70.000 metros cuadrados, orientado a un amplio abanico de deportes, y bautizado por el propio presidente del club como "un proyecto de Asturias, para Asturias", durante el acto público celebrado en El Llar de las Vegas en el que estuvo acompañado por los técnicos Jorge Carcedo y Darío García de SOA Arquitectura.

Esa instalación multidisciplinar contará con cuatro campos de fútbol once –tres de ellos de hierba artificial y un mini estadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural–, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports, además de una residencia para 150 deportistas y aparcamiento con 200 plazas.

