Pilar Meana, chef de la Cantina de Villalegre: "El Descenso de Galiana es esencial, lo que nos hace diferentes"

El mono "Matías" sigue por su gira en Avilés. Tras hacer parada en el Lord Byron, donde promete que no tomó nada, ayer quería recuperar energías después de unos cuantos bailes. Para ello, qué mejor que visitar a Pilar Meana en La Cantina de Villalegre, para aprender de las mejores manos como hacer unos buenos callos. La avilesina no dudó en sumarse al espíritu del Antroxu, luciendo su disfraz de maga. Quizás ese es el secreto de su tan afamado plato, la magia.

Comenzamos, ya que estamos en crisis, ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

Quita, quita, bastante tengo con La Cantina, como para meterme en más cosas. Es mejor dejárselo a otros, a mí se me escaparía de las manos .

De quién es usted devota, ¿de la Sardina o de San Agustín?

Me quedo con la Sardina. El carnaval tiene otra esencia, es algo más místico. El ambiente es diferente y desinhibido, tienen más folclore alrededor... Y el ambiente creo que es mucho más festivo que el de San Agustín.

Tercera pregunta y tres opciones. Si le dan a elegir entre el Descenso de Galiana, el desfile de Martes de Antroxu o concurso de murgas, ¿con cuál se queda?

El Descenso de Galiana es esencial, es el alma de nuestro Antroxu. Hace unos años que yo no lo bajo, pero siempre llevaba a mi hijo a que lo viese. Es lo que nos hace diferentes, tenemos que cuidarlo. A ver si en unos años me animo a volver a bajarlo.

¿A qué lugar viajaría en el tiempo de Carnaval?

Me gustaría viajar 30 años atrás, para poder seguir disfrutando de mi madre y de sus postres. Hacía unos frixuelos y unas casadielles de morirse. Yo ahora las intento hacer, pero no es lo mismo.

Me ha adelantado la siguiente pregunta del test. ¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

Los frixuelos me encantan. Me acuerdo de pequeña que tenía que hacer auténticas torres de ellos, para todos mis hermanos. Cuando me ponía no podía parar, porque pasaban y se llevaban los que había hechos. Mira, justo hoy he hecho 150 frixuelos y 90 casadielles.

Si fuera Rey o Reina del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

Con el lío que tengo casi ni he visto el programa. Seguramente no añadiría nada más.

Aunque usted tiene su propio restaurante, seguro que le presta salir a comer fuera. ¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

Aunque cocine a mí también me gusta que me lo den todo hecho (bromea). Iría con mi marido. Una de las últimas veces que comí un menú de Antroxu fue en Casa Tataguyo y lo disfrute como una enana.

Va la última, ¿a quién invitaría a bailar después de una buena fartura al Antroxu avilesino? No vale volver a elegir a su hermano.

Lo tengo claro, a mi hermana Rosi, que es muy fiestera, y a mi amiga Anabel. Son las ideales para una buena folixa hasta altas horas. Son mi gente vitamina.